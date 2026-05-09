Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) 9 Mayıs 2026 tarihli güncel verileri, Ankara’nın su rezervlerinde geçen yıla oranla çok güçlü bir toparlanma yaşandığını ortaya koydu. Son aylarda etkili olan yağışların olumlu yansımasıyla, geçen yıl kritik seviyelerde seyreden doluluk oranları bu yıl yerini belirgin bir yükselişe bıraktı.

Verilere göre, 7 Mayıs’ta yüzde 43,29 olan toplam doluluk oranı, 8 Mayıs’ta yüzde 43,59’a, bugün açıklanan son rakamlarla ise yüzde 43,81 seviyesine ulaştı. Uzmanlar, bu günlük artışların küçük görünse de şehrin uzun vadeli su güvenliği için hayati bir katkı sunduğunu belirtti.

AKTİF KULLANILABİLİR SU MİKTARINDA İSTİKRARLI ARTIŞ

Kentin doğrudan kullanımına sunulan aktif su oranında da benzer bir ivme hakim. 7 Mayıs’ta yüzde 36,68 olan aktif doluluk oranı, 8 Mayıs itibarıyla yüzde 37,02’ye, bugün ise yüzde 37,27 seviyesine yükseldi.

Bu artış, özellikle yaz ayları öncesinde başkentin su stoklarının daha güvenli bir noktaya ulaştığını kanıtladı. Baraj havzalarına ulaşan su miktarlarındaki yıllık fark ise tablonun ne kadar olumlu yönde değiştiğini gözler önüne serdi.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (ASKİ VERİLERİYLE)

ASKİ’nin 9 Mayıs 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

Akyar Barajı: %77,83

Çamlıdere Barajı: %37,96

Çubuk 2 Barajı: %70,93

Eğrekkaya Barajı: %77,89

Kargalı Barajı: %100.00

Kavşakkaya Barajı: %66,02

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %32,54

Peçenek Barajı: %27,48

Türkşerefli Barajı: %5.20

SU GİRİŞİ GEÇEN YILIN REKORLARINI KIRIYOR

2026 yılıyla birlikte barajlara gelen su miktarında devasa bir artış kaydedildi. Geçen yılın Şubat ayında yaklaşık 15 milyon metreküp olan su girişi, bu yılın aynı döneminde 236 milyon metrekübe fırladı. Nisan ayında havzalara 159,9 milyon metreküp su taşınırken, Mayıs ayındaki performans ise geçtiğimiz yılı şimdiden gölgede bırakmaya hazır görünüyor.

2025 yılı Mayıs ayının tamamında barajlara toplam 34,8 milyon metreküp su girmişken, bu yıl sadece ilk 9 günde havzalara ulaşan su miktarı 33.195.725 metreküp olarak kaydedildi. Bu veriler, Ankara'nın su havzalarının son yılların en verimli bahar dönemlerinden birini yaşadığını gösteriyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun toplam depolama kapasitesine göre ne seviyede olduğunu gösteren temel bir ölçüttür. Çoğunlukla yüzde (%) ile ifade edilir ve mevcut su rezervinin ne kadarının dolu olduğunu ortaya koyar. Bu veri, su kaynaklarının genel durumunu izlemek açısından düzenli olarak takip edilir.

İçme suyu sağlanması, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretim gibi alanlarda planlama yapılmasına katkı sağlar. Doluluk oranındaki artış ya da azalışlar, su yönetimi açısından önemli sinyaller verir ve olası risklerin önceden değerlendirilmesine imkan tanır.

ANKARA BARAJLARINDAKİ SU HANGİ AMAÇLARLA KULLANILIYOR?

Ankara barajları ağırlıklı olarak içme ve kullanma suyu teminine hizmet ediyor. İstisna olarak Kesikköprü Barajı yılda yaklaşık 250 gigavat saat hidroelektrik enerji üretiyor. Kurtboğazı Barajı'nın sınırlı sulama kapasitesi de bulunuyor. Kentin asıl su yükünü Çamlıdere taşıyor; buradan İvedik Arıtma Tesisi'ne uzanan boru hattı aracılığıyla su önce arıtılıyor, ardından şehre dağıtılıyor. İvedik, Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olma özelliğini koruyor.