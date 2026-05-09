BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı: 17 ilçede bugün elektrik kesilecek

İstanbul'un 17 ilçesinde bugün yatırım, bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 32 elektrik kesintisi uygulanıyor. En uzun kesintiler 8 saat ve üzeri süreyle Avcılar, Beylikdüzü, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Fatih, Güngören, Kartal, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Üsküdar'da gerçekleşiyor. Arnavutköy ve Bahçelievler'de kesintiler ise 4 saate kadar uzanıyor.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

9 MAYIS 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Arnavutköy

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 11:00 - 16:00 │ Süre: 5 saat
  • Konum: Hadımköy ve civarı
  • Sebep: Yatırım programı çalışması

Arnavutköy

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Karlıbayır — Adile, Akçadağ, Anadolu, Atasev, Aycan, Ayrancı, Bayrak, Behzad, Cemre, Danişment, Denizci, Eray, Erhan, Gülenay, Gülriz, Karacaoğlan, Karadağ, Karlıbayır, Kır, Kore, Miraç, Saroğlu, Sema, Sevilay, Turgay, Uygar, Yanarsu, Yoldaş, Ökten, Ünsiyet, Üçpınar, İştirak ve civarı
  • Sebep: Yatırım programı çalışması

9 MAYIS 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Avcılar

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Merkez — Asya, Bekçi, Fatih, Kandil, Kasapoğlu, Katip Ahmet, Reşitpaşa, Taksi, Talimhane, Tavukçu, Yeniyol, Çiğdem, Özarı, Şamlı ve civarı
  • Sebep: Yatırım programı çalışması

9 MAYIS 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bahçelievler

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 08:00 - 12:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Bahçelievler — Amiral Necdet Uran ve civarı
  • Sebep: Yatırım programı çalışması

Bahçelievler

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 07:30 - 11:30 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Siyavuşpaşa — Bankacılar, Fındık, Gelincik, Gülhatmi, Sarmaşık, Ulubatlı Hasan, Zeytinlik, Çam, Çamlık, Çavdar, Çiğdem 3 ve civarı
  • Sebep: Yatırım programı çalışması

Bahçelievler

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Cumhuriyet — Adil, Hürriyet 1., Mesut, Sakıp Sabancı, Yeşilırmak │ Soğanlı — Çavuşpaşa, Özçelik, Şener ve civarı
  • Sebep: Yatırım programı çalışması

Bahçelievler

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Siyavuşpaşa — Kartopu ve civarı
  • Sebep: Yatırım programı çalışması

9 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beylikdüzü

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Yakuplu ve civarı
  • Sebep: Yatırım programı çalışması

9 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çatalca

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Kaleiçi ve civarı
  • Sebep: Bakım programı çalışması

9 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Esenler

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 08:30 - 17:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
  • Konum: Kazım Karabekir — 1031., 1042., 1043., 1044., 1045., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1056., 1057., 1058., Aşık Veysel, Hacı Bayram Veli ve civarı
  • Sebep: Yatırım programı çalışması

9 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Esenyurt

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: OsmangaziİstiklalAkçaburgaz — Akçaburgaz ve civarı
  • Sebep: Bakım programı çalışması

9 MAYIS 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

Fatih

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Mercan — Semaver, Tacirhane ve civarı
  • Sebep: Yatırım programı çalışması

Fatih

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
  • Konum: Cankurtaran — Adliye, Akbıyık, Kutluğun, Terbıyık, Yeni Saraçhane, İshakpaşa │ Emin Sinan — Onur Çıkmazı ve civarı
  • Sebep: Yatırım programı çalışması

Fatih

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Topkapı — Bican Bağcıoğlu Yokuşu ve civarı
  • Sebep: Bakım programı çalışması

9 MAYIS 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gaziosmanpaşa

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Pazariçi — Deha, Serince, İdris Köşkü, Şehit Tamer Vardar ve civarı
  • Sebep: Yatırım programı çalışması

Gaziosmanpaşa

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Karadeniz — 1179. ve civarı
  • Sebep: Yatırım programı çalışması

Gaziosmanpaşa

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 12:00 - 17:00 │ Süre: 5 saat
  • Konum: Hürriyet — 296., 297., Akdeniz ve civarı
  • Sebep: Yatırım programı çalışması

Gaziosmanpaşa

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 11:00 - 15:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Barbaros Hayrettin Paşa — 1087., 1098., 1099., 1103., 1105., 1110., 1110/2, 1110/3., 1110/4. │ Karadeniz — 1087., 1090., 1099., 1103., 1103/1., 1103/2., 1103/3., 1103/4., 1103/5., 1103/6., 104., 1104/1., 1105., 1110., General Aldoğan ve civarı
  • Sebep: Yatırım programı çalışması

9 MAYIS 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Güngören

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 07:00 - 15:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Merkez — Altın Bakkal, Bayrampaşa, Gazi Osman Paşa, Gören, Poyraz, Sakız, Saray, Söğütlü Çeşme, Yeni, Zübeyde Hanım, Çoküntü, Ünlü, İkram ve civarı
  • Sebep: Yatırım programı çalışması

9 MAYIS 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kadıköy

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Bağdat
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

9 MAYIS 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kartal

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 10:00 - 18:30 │ Süre: 8 saat 30 dakika
  • Konum: Mühürdar, Yalı, Selma Akay, Veysel, Şan, Emirhan, Fesleğen, Yadigar, Demet, Hanımeli, Morsümbül, Filiz
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

9 MAYIS 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Küçükçekmece

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: İstasyon — 1.Çiçek, 2.Gelincik, Hasanpaşa, Millet, Ordu, Şirin ve civarı
  • Sebep: Yatırım programı çalışması

9 MAYIS 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Pendik

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 09:30 - 14:30 │ Süre: 5 saat
  • Konum: Aydınlı Yolu, Badem, İpek Yolu, Farklı, Destan, Yurdanur, Birlik, Sevgi, Kestane, Çayır Başı, Adnan Kahveci, Kanat, Adnan Menderes, Günaltı, Çeşme, Esma, Dosteli, Yengin, Babıali, Sermin
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Pendik

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Elzem, Bağdat
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Pendik

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Ural, Egemen, Hayat, Kavisle, İrade, Oğul, Bağdat, Kervansaray, Söğütlü, Lozan
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

9 MAYIS 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sarıyer

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Merkez — Bayır, Kocayemiş, Koru Mandıra, Medeni, Orta Çeşme, Recep Efendi, Salimağa, Sarıyer Hamamı, Tatar Yakup, Türbe Çeşme ve civarı
  • Sebep: Yatırım programı çalışması

Sarıyer

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Poligon — Düzgün, Erdem, Eserci, Girne, Poligon, Sevim, Sezgin, Yenigün, Çakmak │ İstinye — Borsa, Emek, Kaplıcalar, Samanyolu, Talih, Öğretmen ve civarı
  • Sebep: Bakım programı çalışması

Sarıyer

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Reşitpaşa — Aksedir Çıkmazı, Akçakavak, Kırmızıçam, Kubilay, Selvim, Tuncay Artun, Yusufeli ve civarı
  • Sebep: Yatırım programı çalışması

9 MAYIS 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Silivri

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Hürriyet — Burma, Erge Çıkmazı, Flamingo, Gönül, Görgülü, Gülbaba, Gülhan, Hendek, Kardelen Çıkmazı, Kavakılı, Keban, Rahmi Çolakoğlu, Sarıca, Çaylı │ Kadıköy — Kadıköy │ Ortaköy — Fildişi ve civarı
  • Sebep: Yatırım programı çalışması

9 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sultangazi

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Cebeci — 2542., S ve civarı
  • Sebep: Bakım programı çalışması

9 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Üsküdar

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 09:30 - 12:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: Dr. Eyüp Aksoy
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Üsküdar

  • Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Kuyu, Selmani Pak, Şehit Çetin Can, Minyatür, Menzil, Hacı Hesna Hatun Kuyu, Selmanağa Bostanı, Yedekçi Çıkmazı, Oran, Yeşilbaş Bayırı
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

9 MAYIS 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Ataşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Bağcılar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Bakırköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beşiktaş ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Çekmeköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Kağıthane ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Maltepe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Sancaktepe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Şile ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Şişli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Tuzla ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Ümraniye ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

9 MAYIS 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

