9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 40 şüpheli adliyede
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 4’ü klasman hakemi olmak üzere 40 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen ve Mersin merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar, yasa dışı bahis şebekesini çökertti.

Soruşturma kapsamında, bir lojistik şirket sahibi ve yakınlarının hesapları incelendi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis ile elde edilen suç gelirlerinin izini kaybettirmek için kripto hesaplara ait soğuk cüzdanlar kullandıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, Mersin'deki bir kuyumcu aracılığıyla 'Hawala sistemi' denilen geleneksel yöntemle kayıt dışı para alışverişi yaptığı ve bu yöntemle yurt dışındaki şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL transfer ettiği belirlendi.

HAKEMLERİN HESAPLARINDA ŞÜPHELİ PARA HAREKETİ

Soruşturma derinleştirilerek yasa dışı bahis oynayıcılarının para gönderdiği 801 kişinin hesabı incelendi. İnceleme sonucunda, 4 klasman hakeminin hesaplarında toplam 1 milyon 300 bin TL giriş olduğu, ayrıca 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 TL’lik işlem hacmi gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Bu 4 hakem hakkında 'Görevi kötüye kullanma' ve '6222 Sayılı yasaya muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta 66 yaşındaki işçi 4 gündür toprak altındaSivas'ta 66 yaşındaki işçi 4 gündür toprak altında

Operasyonda, aralarında 4 hakemin de bulunduğu toplam 40 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturmaya konu şirket ve şirket sahiplerinin hesaplarındaki paralar ile taşınır taşınmaz mallara el konuldu. Aramalarda ise yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi: 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin avro, 5 milyon 183 bin TL, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıkları.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 40 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

