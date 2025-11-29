84 yaşındaki adam evinde çıkan yangından kaçamadı! Hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilesinde acı bir olay yaşandı. 85 yaşındaki Galip Koç, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elvanlı Mahallesi'nde Galip Koç'un yalnız yaşadığı 2 katlı müstakil evde çıktı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

Evden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Ancak daha sonra evde yapılan incelemede ekipler acı bir manzara ile karşılaştı. Evde yapılan incelemede ekipler Galip Koç'un cansız bedeni ile karşılaştı.

Savcı ve polisin yanan evde yaptığı incelemenin ardından Koç'un cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.