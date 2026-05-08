İSKİ den uyarı: Tarihi Yarımada susuz kaldı

İstanbul’da 8 Mayıs Cuma günü Fatih ve Maltepe ilçelerinde ana isale hattı ve şebeke arızaları nedeniyle zorunlu su kesintilerine gidiliyor. İSKİ’den yapılan açıklamaya göre; Fatih’te Yedikule, Cerrahpaşa ve Kocamustafapaşa dahil 7 mahalleye yaklaşık 6 saat boyunca su verilemezken, Maltepe’de İdealtepe ve Çınar bölgelerinde de öğle saatlerine kadar kesinti yaşanacak.