BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'un yarısında bugün elektrikler yok
8 MAYIS 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
8 Mayıs 2026 Cuma günü İstanbul’un 31 ilçesinde 76 elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
İSKİ den uyarı: Tarihi Yarımada susuz kaldı
8 MAYIS 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Taşoluk, Akbaba, Eczane, Efser, Eslem, Feridun, Kızıldağ, Mustafa Kemal, Mutlugül, Pazarkapı, Pırıltı, Sinanpaşa, İlham, İstanbul, Şerife
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 16:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Mehmet Akif Ersoy
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Baklalı, Aksoylu, Boyalık-Baklalı │ Boyalık, Akarca, Akın, Akçiçek, Atak, Boyalık-Baklalı, Dahi, Dursunköy-Boyalık, Enderun, Hacı Salim Ağa, Hamza Yerlikaya, Keklik, Millet, Nazar, Petek, Saygı, Sorgun Çıkmazı, Tarım, Telağacı, Ulu, Uluçam, Yeşil Çimen, Yukarı, Şehit Ali Yılmaz, Şehit İzzet
- Sebep: Bakım programı çalışması
8 MAYIS 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 15:00 │ Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: 3002., 3086., 3085., 3084., 3083.
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
8 MAYIS 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Üniversite, Aral, Bağlariçi, Ceyhun, Derman, E-5 Yanyol (Londra Asfaltı), Firuzköy Bulvarı, Kalender, Komiser, Mandıra, Naz, Ortanca, Selvi, Seyhun, Sıhhiye, Çimli, Şifa │ Ambarlı, Cumhuriyet │ Cihangir, Bursa, Cenk, Kirazlı, Merih, Salim Bey, Şahmeran, Şeftali
- Sebep: Bakım programı çalışması
8 MAYIS 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bağcılar
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 12:30 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Çınar, 748., 749., 750., 751., 752., Fatih
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bağcılar
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 08:30 - 16:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çınar, 748., 749., 750., 751., 752., Fatih
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bağcılar
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 15 Temmuz, Koçman │ Bağlar, 8.
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bağcılar
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hürriyet, 115.
- Sebep: Bakım programı çalışması
8 MAYIS 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 07:30 - 11:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Siyavuşpaşa, Kana, Yonca
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Şirinevler, Sembol
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kocasinan Merkez, Bağcılar Yolu, Kocasinan Bağcılar Yolu 1., Köyiçi, Mahmutbey, Merkez, Osman Gazi, Sakıp Sabancı, Sipahi, Çeşme 1., İpek 2., Şehit Muzaffer Erdönmez, Akbayrak, Eski Edirne Yolu, Garip, Gazi, Gökırmak, Hatice, Mahmutbey, Mareşal Çakmak, Oktay, Polat 1., Sakıp Sabancı, Site 1., Taylan, Çuhadar, Şirin 3.
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Soğanlı, Çağlar 1.
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 12:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Bahçelievler, Çaldıran
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kocasinan Merkez, 20 Temmuz, 30 Ağustos, Ahmet Kopuz, Alattin Altıkaya, Bozkurt 1., Kerkük, Kocasinan Bağcılar Yolu 2., Kocasinan Bağcılar Yolu 3., Kocasinan Bağcılar Yolu 4., Osman Gazi, Yörükler, Ali Şaban, Aydoğdu 2, Aygül, Aynur 1, Cami 3, Düzova, Gültepe, Kaan 2, Kocasinan
- Sebep: Bakım programı çalışması
8 MAYIS 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakırköy
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Kartaltepe, Ahmet Yolaç, Kormaç, Muradım, Milas, Seri Evler, Umut, Yeni Yol, Çağlayan, Ömür, Ülkü │ Yeşilköy, Ahmet Taner Kışlalı
- Sebep: Bakım programı çalışması
8 MAYIS 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayrampaşa
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 18:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Terazidere, Egemen, Esenler, Ural
- Sebep: Bakım programı çalışması
8 MAYIS 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beşiktaş
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bebek, Dayıbey, Ehram Yokuşu, Günaydın Yolu, Küçükbebek, Sakin, Özlemli │ Etiler, Cengiz Topel, Ergin, Gülşen, Tuğcular, Yanarsu, Özengi
- Sebep: Bakım programı çalışması
Beşiktaş
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Abbasağa
- Sebep: Bakım programı çalışması
8 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Mukaddes
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ali Bahadır, Endamlı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Seniye İsmail Hanım, Cazip, Çare, Tahtaköprü, Bay, Öğümce Yolu, Felek Çıkmazı, Çırçır, Yumak, Cankurtaran
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Riva
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
8 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beyoğlu
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yahya Kahya, Sipahi Fırını, Çivici │ Çatma Mescit, Söğüt Özü, Tepebaşı, Çivici, Çivici Geçidi
- Sebep: Bakım programı çalışması
8 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 12:30 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Fatih, 201., 202., 203., 204., 206., 220., 220/1., 221., 222., Aksaray, Fatih
- Sebep: Bakım programı çalışması
Esenler
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 12:00 - 16:30 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Fatih, 202., 203., 205., Çinçin Dere │ Menderes, 330., 331., Piri Reis, Çinçin Dere, İnönü │ Nine Hatun, 136., 137., 138., 139., 140., 145., 146., 147., 148., 149., 150., 174., 175., 176., 177., Ayazma, Aziziye, Pasinler, Çinçin Dere, İnönü
- Sebep: Bakım programı çalışması
Esenler
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 08:30 - 16:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Fatih, 201., 202., 203., 204., 205., 206., 220., 220/1., 221., 222., Aksaray, Fatih, Çinçin Dere │ Menderes, 330., 331., Piri Reis, Çinçin Dere, İnönü │ Nine Hatun, 136., 137., 138., 139., 140., 145., 146., 147., 148., 149., 150., 174., 175., 176., 177., Ayazma, Aziziye, Pasinler, Çinçin Dere, İnönü
- Sebep: Bakım programı çalışması
8 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenyurt
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Zafer, 142., 143., 144., 146. │ Osmangazi, 3141., Ahmet Yesevi
- Sebep: Bakım programı çalışması
8 MAYIS 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eyüpsultan
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Çırçır
- Sebep: Bakım programı çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 15:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Rami Cuma, Bosna, Mahmudiye
- Sebep: Bakım programı çalışması
8 MAYIS 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Demirtaş, Katip Şemsettin │ Hoca Gıyasettin, Katip Şemsettin, Tavanlı Maslak, Vefa │ Seyyid Ömer, Alyanak, Evliya Ata, Şeyh Hüsamettin │ Hobyar, Ankara, Aşirefendi, Hekim Çıkmazı, Muhzırbaşı, Mimar Vedat
- Sebep: Bakım programı çalışması
8 MAYIS 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mevlana, 876/1., Sefa
- Sebep: Bakım programı çalışması
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Merkez, Ceylan, Naldöven, Okul Arkası, Taşlı, Çavdar
- Sebep: Bakım programı çalışması
8 MAYIS 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güngören
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 12:30 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Gençosman, Koray
- Sebep: Bakım programı çalışması
Güngören
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 08:30 - 16:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gençosman, Koray
- Sebep: Bakım programı çalışması
8 MAYIS 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kadıköy
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Kurbağalıdere, Nazifbey, Fahrettin Kerim Gökay, Sarayardı, Faik Bey
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
8 MAYIS 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kağıthane
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hürriyet, Vatan, Yurt │ Çağlayan, Park │ Yahya Kemal
- Sebep: Bakım programı çalışması
8 MAYIS 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kartal
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Serçe, Kayın, Orhangazi, Mutlu, Söğüt, Çınarlı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kartal
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tunahan, Besimpaşa, Şehit Cengiz Aktaş, Elif
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
8 MAYIS 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçükçekmece
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Fevzi Çakmak, 1.Güneş, 1.Mehtap, 2.Can, Anadolu, Ay, Kavaklı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Cumhuriyet, Karadut
- Sebep: Bakım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 12:00 - 15:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Cumhuriyet, Kasımpatı, Kazım Karabekir, Sardunya, Üzüm, Şebboy
- Sebep: Bakım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Fevzi Çakmak, Gonca, Osman Bey │ Kemalpaşa, Sultan Murat
- Sebep: Bakım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Beşyol, 1.Akasya, Birlik, Eski Londra Asfaltı │ İstasyon, 1.Funda, 1.Hanımeli, 1.Sarıçam, 1.Uğur, 1.Şeker, 1405. Çıkmaz, 3.Cami, Alaçam, Ayvaz Çeşme, Dinç, Kömürcü Yolu, Ordu, Site, Halkalı İstasyon, Yarımburgaz
- Sebep: Bakım programı çalışması
8 MAYIS 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Maltepe
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Yiğitler Çıkmazı, Mormenekşe, Şahin, Çakmak, Sülün, Sakarya, İncılik
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 08:30 - 10:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kıbrıs, Kardeş, Nağme, Kubilaylar, Zambak, Saka, Yılmazer, Kır, Toros, Tınaztepe, Papatyalı, Akasya, Şenlik, Ordu, 19 Mayıs, 20 Temmuz, Yaseminler, Sadık, Talatpaşa
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Tarçın Çıkmazı, Karakaş, Bağdat, Esenyurdum Çıkmazı, Esenyurt
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Gürbüzler, Ermin, Şehit Sinan Çilingir, Nağme, Erman Çıkmazı, Orhan Gazi, Gençlik, Fındık, Gümüşpala, Erciyes, Bağdat, Talatpaşa, Bakır, Toros
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
8 MAYIS 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 18:30 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Hürriyet, Süphan, Kuşdili, Aydemir, Ankara, Uzungöl, Muazzam, Mazhar, Camgüzeli, Etkin, Işıl, Nevruz
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: İrfan, Yenikent, Ademoğlu, Kartal, Vahdet, Vekil, Gülsün, Lise, Ergin, Elibol
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yenikent, Eftelya
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Leylak, Avukatlar, Erguvan, Yahya Kemal Beyatlı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kırlangıç, Gezi Boyu, Adile Naşit
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
8 MAYIS 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Vefa, Feyza, Ali Özdemir, Server, Ulueren
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sancaktepe
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Gaye, Muteber
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sancaktepe
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 16:00 - 17:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Mezarlık, Osmangazi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
8 MAYIS 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Yeniköy, Arpacı Ali, Dişbudak, Kapalı Bakkal, Köybaşı, Salih Ağa, Su Dolabı, Tekke, Yalı │ İstinye, Kerametli, Ressam Hikmet Onat, İstinye
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kireçburnu, Alakır, Azim Çıkmazı, Ağaçaltı, Bulut Çıkmazı, Cem, Değer, Direkli, Haydar Aliyev, Hekim, Keçecizade, Kireç Bayırı, Kireçli Çeşme, Mehmet Efendi, Mısır, Mühendis Hüseyin, Raif Bey, Su Yolcu Bekir, Tarihi Çeşme Çıkmazı, Yüzbaşı Cengiz Topel, Çam Yolu, Ömür Tepe, İshak │ Tarabya, Çam Yolu
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Zekeriyaköy
- Sebep: Bakım programı çalışması
8 MAYIS 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeni, Savaş, Semerci, Ses, Turgut Reis, Yakup Özerel, Yaprak, Yıldırım, Çizgi, İmece, İrem, Şebboy, Şenel, Şeyh Şamil
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Alipaşa, Derinyol │ Küçük Kılıçlı, Cihat, Darvadi, Gülcük, Gültaş, Halil Metin Çıkmazı, Hamamdere, Hamzabey Çıkmazı, Hüsran Çıkmazı, Keşan, Kuştepe Çıkmazı, Miğfer, Sarımehmet, Sıvat, Tazegül, Yüzer, İsmail Kamil Kılıç
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeni, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, Aksa, Anafartalar, Aytaç, Cuma Çıkmazı, Ferah, Fetih, Fide, Gazi, Hekim, Hızır, Kardeş Çıkmazı, Kaya Boğaz, Keskin, Kubilay, Lalecik, Malazgirt, Mehmet Silivrili, Menemen, Menzil, Muazzizbey, Osmanbey, Plevne, Sarıkamış
- Sebep: Bakım programı çalışması
8 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultanbeyli
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Gökçeler, Bosna, Vahdet, Biberlik, Selçukhan
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sultanbeyli
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kelam, Alyans, İlim, Motif, Kalyon, Kuzey, Yeşilyurt, Yuvacık, Köşk, Ferman, Gürpınar, Haliç, Arı, Yeşilırmak, Çam Özü, Arena, Maden, Endam, Zeyrek, Demokrasi, Ordu, Çavuşlu, Kaynak, Nezir, Bey, Pendik, Mecidiye, Bilali Habeşi, Battal, İmar, Çolak, Artvin, Afyon, Bahariye
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sultanbeyli
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Demokrasi, Motif, Ferman, Gürpınar, Arı, Battal, Pendik, Mecidiye, Bilali Habeşi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
8 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultangazi
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: 50. Yıl, 2001., 2003., 2004., 2005., 2006., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2015., 2016., 2017., 2071., 2105., A, A-2, B, Orhan Gazi │ Esentepe, 2367.
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Sultangazi
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yunus Emre, 1391.
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sultangazi
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 50. Yıl, 2240., 2241., 2242., F │ Uğur Mumcu, 2240., 2241., 2242., H
- Sebep: Yatırım programı çalışması
8 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Adanur, Kaynarca, Büyükbucaklı, Aksüt, Kilimli, Kurfallı, Alyüz, İhlas, Bucaklı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Şile
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kandıra1, Kaptan Paşa, Doruk, Kadırga Yolu, Büyükbucaklı Çelebi Yolu, Acıbadem, Adanur, Kandıra Yolu, Bucaklı, Gönen, Büyükbucaklı, Kandıra Ağva Yolu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Şile
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:30 - 16:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ağaçlı, Akyüz, Bucaklı, Küçük Aşağı, Kandıra Ağva Yolu, Kadırga Yolu, Büyükbucaklı Çelebi Yolu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
8 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şişli
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Esentepe
- Sebep: Bakım programı çalışması
Şişli
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Esentepe │ Gülbahar
- Sebep: Bakım programı çalışması
8 MAYIS 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tuzla
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 15:00 │ Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Şentürk, Asma, Uğurlu, Sağlık
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
8 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üsküdar
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Çilehane Yolu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 8 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Söğüt, Kamelya, Yeşil, Çam, Orkide, Yasemin, Giresun, Aşık Veysel, Erguvan, Manolya, Mine Çıkmazı, Mavi Çam, Mine, Menekşe
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
8 MAYIS 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
8 MAYIS 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
8 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
8 MAYIS 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
8 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
8 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Çekmeköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
8 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Ümraniye ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
8 MAYIS 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.