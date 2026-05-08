BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'un yarısında bugün elektrikler yok

İstanbul’da 8 Mayıs Cuma günü 31 ilçede toplam 76 noktada planlı elektrik kesintisi yapılacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından şebeke iyileştirme ile bakım çalışmaları kapsamında yayımlanan güncel listeye göre; Arnavutköy, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Pendik gibi yoğun nüfuslu bölgelerde kesintiler 9 saate kadar uzayacak.