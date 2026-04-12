8 ilde "bungalov dolandırıcılarına" operasyon

Diyarbakır merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden bungalov ev kiralama vaadiyle vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son dönemde artan "bungalov dolandırıcılığı" şikayetleri üzerine geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Takibin ardından düğmeye basan ekipler; Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Manisa, Gaziantep, Bursa, Zonguldak ve Samsun'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

210 MİLYON LİRALIK DEV İŞLEM HACMİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin dijital materyalleri ve banka kayıtları incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, şebekenin banka ve kripto para hesapları üzerinden gerçekleştirdiği para trafiğinin boyutu dudak uçuklattı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 210 milyon 58 bin 259 lira tutarında işlem hacmi olduğu tespit edildi.

9 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 9'u "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAHTE SİTELERLE TATİLCİLERİ HEDEF ALDILAR

Şebekenin, popüler tatil bölgelerindeki bungalov evlerin fotoğraflarını kullanarak sahte siteler tasarladığı ve sosyal medya reklamlarıyla ağlarına düşürdükleri vatandaşlardan "rezervasyon bedeli", "kapora" veya "sigorta ücreti" adı altında para topladıkları belirlendi. Yetkililer, vatandaşları internet üzerinden yapacakları kiralama işlemlerinde kurumsal ve doğrulanmış platformları tercih etmeleri konusunda bir kez daha uyardı. (AA)