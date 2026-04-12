8 ilde "bungalov dolandırıcılarına" operasyon

8 ilde "bungalov dolandırıcılarına" operasyon
Diyarbakır merkezli 8 ilde bungalov kiralama vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı. Hesaplarında 210 milyon TL işlem hacmi saptanan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Diyarbakır merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden bungalov ev kiralama vaadiyle vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son dönemde artan "bungalov dolandırıcılığı" şikayetleri üzerine geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Takibin ardından düğmeye basan ekipler; Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Manisa, Gaziantep, Bursa, Zonguldak ve Samsun'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

210 MİLYON LİRALIK DEV İŞLEM HACMİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin dijital materyalleri ve banka kayıtları incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, şebekenin banka ve kripto para hesapları üzerinden gerçekleştirdiği para trafiğinin boyutu dudak uçuklattı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 210 milyon 58 bin 259 lira tutarında işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Sıcakların bir anda tırmanacağı tarihi açıkladılar! 'Çöl sıcakları' geliyorSıcakların bir anda tırmanacağı tarihi açıkladılar! 'Çöl sıcakları' geliyor

9 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 9'u "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAHTE SİTELERLE TATİLCİLERİ HEDEF ALDILAR

Şebekenin, popüler tatil bölgelerindeki bungalov evlerin fotoğraflarını kullanarak sahte siteler tasarladığı ve sosyal medya reklamlarıyla ağlarına düşürdükleri vatandaşlardan "rezervasyon bedeli", "kapora" veya "sigorta ücreti" adı altında para topladıkları belirlendi. Yetkililer, vatandaşları internet üzerinden yapacakları kiralama işlemlerinde kurumsal ve doğrulanmış platformları tercih etmeleri konusunda bir kez daha uyardı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Türkiye
Valilik "Yaklaşmayın" uyarısı yaptı: Su tahliyesi yapılacak
Valilik "Yaklaşmayın" uyarısı yaptı: Su tahliyesi yapılacak
Siirt'te sel dehşeti: Hastaneye götürülen kadın mahsur kaldığı minibüste can verdi
Siirt'te sel dehşeti: Hastaneye götürülen kadın mahsur kaldığı minibüste can verdi
Malatya'da inşaatta 4 metre yükseklikten düşüp öldü
Malatya'da inşaatta 4 metre yükseklikten düşüp öldü