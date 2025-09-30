8 ayrı suçtan aranan firari yorganın altında ortaya çıktı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Vezirköpre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 44 yaşındaki Ali Türk'ün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, hükümlünün ‘dolandırıcılık’, ‘hırsızlık’, ‘uyuşturucu madde ticareti’, ‘Kasten yaralama’ ve ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ gibi 8 ayrı suçtan toplamda 9,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 3 yıldır firari durumda bulunduğu tespit edildi.

YORGAN ALTINDAKİ SAKLANMA ANI KAMERADA

Ekipler, firari hükümlü Ali Türk'ün adresini belirleyerek evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalar sırasında Ali Türk, yatak odasındaki yatağın yanında, üzerine yorgan örtülmüş bir vaziyette saklanırken bulundu. Hükümlünün yakalanma anları, operasyonu gerçekleştiren jandarma personelinin yaka kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ali Türk, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

