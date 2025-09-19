79 gündür grevde olan işçilerin talepleri yine karşılanmadı!

Yayınlanma:
Kocaeli'de bulunana Gübretaş'ta 79 gündür grevde olan 242 işçinin talepleri yine karşılanmadı. İşçilerin yüzde 95'lik zam talebine karşılık işveren yüzde 33 teklif etti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Gübretaş'ta 79 gündür grevde olan işçilerin zam talebi yine karşılanmadı.

İstanbul'da yapılan görüşmelerde işveren tarafının zam teklifini kabul etmeyen sendika temsilcileri masadan kalktı.

GREVİN 79'UNCU GÜNÜNDE İŞVEREN VE SENDİKA BİR ARAYA GELDİ

DİSK'e bağlı Petrol-İş Sendikası Kocaeli Şubesi'nin örgütlü olduğu GÜBRETAŞ'ta işçiler ile işveren İstanbul'da toplu iş sözleşmesini görüşmek için bir araya geldi.

İŞVEREN TEKLİFİNİ YÜZDE 3 ORANINDA ARTTIRDI

79 gündür grevde olan 242 işçinin yüzde 95 oranında zam talebine karşı işveren tarafı, ilk etapta yüzde 30 teklif etmişti.

İstanbul'da cuma günü yapılan görüşmede bu defa yüzde 33 zam teklif etti.

Şavşat’ta işçiler haftalardır direniyor! Mahkeme “işe dönün” dedi belediye dinlemediŞavşat’ta işçiler haftalardır direniyor! Mahkeme “işe dönün” dedi belediye dinlemedi

İŞÇİLERİN TALEBİ YİNE KARŞILANMADI

Kocaeli Barış Gazetesi'nin haberine göre; sendika tarafı teklifi kabul etmeyerek masadan kalktı.

Gübretaş işçilerinin grevinin süreceği belirtilirken, görüşmelerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

