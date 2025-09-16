Şavşat’ta işçiler haftalardır direniyor! Mahkeme “işe dönün” dedi belediye dinlemedi

Artvin’in Şavşat ilçesinde belediye tarafından işten çıkarılan ve mahkeme kararına rağmen işe iadeleri yapılmayan 29 işçinin direnişi sürüyor. Açtıkları davayı kazanan işçiler işlerine geri dönmeyi beklerken Ayça Demirci, “Belediye başkanı bize, ‘Sözleşmeniz bitti, hukuki bir belge getirirseniz sizi geri alırım’ dedi. Biz de mahkemeye başvurduk ve kazandık ancak başkan hâlâ bizi işe almadı" dedi.

Artvin’in Şavşat ilçesinde, belediye tarafından işten çıkarılan ve açtıkları davaları kazanmalarına rağmen işe iade edilmeyen işçilerin çadır eylemi sürüyor. Şavşat’ta kurulan çadırda devam eden eyleme bölge halkı, sendikalar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. İşçiler yargı kararlarının uygulanmasını isterken Şavşat Belediyesi’nden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

avsat2.jpg

“BU YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMESİNİ İSTİYORUZ”

İşten çıkarılan işçilerden Ayça Demirci, yaşadıklarına ilişkin yaptığı açıklamada “İşten çıkarılan 29 işçiden biriyim. Bize Sayın Başkanımız Durmuş Aydın, ‘Sözleşmeniz dolduğu için işten çıkarıyorum’ dedi ve bana, ‘Hukuki bir belge getirin, bana zimmet çıkmasın’ dedi. ‘Bu belgeye göre sizi işe geri alacağım’ diye söyledi. Biz de mahkemeye başvurduk ve davayı kazandık. Ancak dava sonucunda Sayın Belediye Başkanımız bizi hâlâ işe almadı. Bekliyoruz. Bu haklı mücadeleyi kazanmak istiyoruz ve başkanımızın bu yanlıştan dönmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Evli ve 1 çocuğu olduğunu ifade eden Demirci, “Birçok idealim ve planım vardı. Şu an beklemedeyiz. Çok mağdur olan arkadaşlarımız var, işe gerçekten ihtiyacı olan çok kişi var. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini istiyoruz.” dedi.

avsat.jpg

“SADECE İŞİMİZİ GERİ İSTİYORUZ”

Ordu Belediyesi’nden işçilerle dayanışmak için gelen Murat Duran ise, “Burada işçi kardeşlerimi umutlu ve güçlü gördüm. Burada çok büyük bir yanlışlık, haksızlık var. Belediye başkanının bu yanlıştan kısa zamanda döneceğine inanıyorum. Başkanımız buranın çocuğu. Gün gelecek, biz Ordu’dan fındık getireceğiz, masaya koyacağız, birlikte çay içeceğiz ve arkadaşlarımızın işe geri döneceklerine inanıyorum.” sözlerini sarf etti.

İşçilerden Çağrı Temiz ise “Bu ülkede adalet varsa, adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Bekârım ama aramızda evli olan arkadaşlarımız var. Hem gelecek nesiller adına hem de bizim için burada çadırdayız. İnşallah adalet yerini bulur da biz de işimize döneriz. Bizim başka bir derdimiz yok; sadece işimizi geri istiyoruz" dedi.

whatsapp-image-2025-09-16-at-12-51-54.jpeg

Amasya Merzifon Belediyesi’nden gelen bir belediye işçisi ise, “Bizler Belediye-İş Sendikası olarak Türkiye'nin her yerinde örgütlüyüz. Emekten yanayız ve nerede grev, direniş varsa oraya dayanışmaya gidiyoruz. Bugün de burada arkadaşlarımızla dayanışma için buradayız. Ülkenin dört bir yanında hukuksuzca arkadaşlarımız işten çıkarılıyor, belediye başkanları görevden alınıyor. Burada da davayı kazanan arkadaşlarımızın işe alınmaması bizi derinden üzüyor. Biz de onların işe iade edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA

