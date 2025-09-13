Cumhurbaşkanlığı kararıyla bir grev daha ertelendi!

Cumhurbaşkanlığı kararıyla bir grev daha ertelendi!
Yayınlanma:
Öz Büro İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararı kararı genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü gerekçesiyle ertelendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Öz Büro İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararı genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü gerekçesiyle ertelendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türk Standardları Enstitüsü ve bağlı işyerlerinde Öz Büro İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63 üncü maddesi gereğince karar verildi.

Metal işçileri 65 gündür grevde: Konsolosluk önüne yürüdülerMetal işçileri 65 gündür grevde: Konsolosluk önüne yürüdüler

MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI'NIN GREV KARARI ERTELENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 31 Temmuz'da Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararı da aynı gerekçeyle ertelenmişti.

Grev kararı alınmıştı! Bakan Göktaş duyurdu: Çalışanlar protokol kapsamına alındıGrev kararı alınmıştı! Bakan Göktaş duyurdu: Çalışanlar protokol kapsamına alındı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Türkiye
Kocaeli bu olayla sarsılıyor: Çifte cinayet işledi! Aynı silahla kafasına sıktı
Kocaeli bu olayla sarsılıyor: Çifte cinayet işledi! Aynı silahla kafasına sıktı
Sıra mahkeme salonlarına geldi: AKP'li Külünk'ten 'İmamoğlu'nun savunmasına müdahale' çağrısı
Sıra mahkeme salonlarına geldi: AKP'li Külünk'ten 'İmamoğlu'nun savunmasına müdahale' çağrısı