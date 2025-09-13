Cumhurbaşkanlığı kararıyla bir grev daha ertelendi!

Öz Büro İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararı genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü gerekçesiyle ertelendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türk Standardları Enstitüsü ve bağlı işyerlerinde Öz Büro İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63 üncü maddesi gereğince karar verildi.

MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI'NIN GREV KARARI ERTELENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 31 Temmuz'da Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararı da aynı gerekçeyle ertelenmişti.

