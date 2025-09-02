Grev kararı alınmıştı! Bakan Göktaş duyurdu: Çalışanlar protokol kapsamına alındı

Koop-İş Sendikası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ve yaklaşık 10 bin çalışanı bulanan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında bakanlığın toplu iş sözleşmesi zammını uygulamadığı gerekçesi ile grev kararı almıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi.

Bakan Göktaş, Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" buluşmasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplu sözleşme süreci ve kamu personeline yönelik yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

"EK PROTOKOLLE KAPSAMA ALINDILAR"

Göktaş, SYDV çalışanlarının bugüne kadar Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamına dahil olmadığını, ancak yapılan ek protokol düzenlemesiyle artık bu kapsama alındıklarını söyledi. Göktaş, “Bu çalışanlarımızın yaşadığı hak kayıplarını önlemek adına gerekli adımları attık. Artık KÇP kapsamındalar” dedi.

Göktaş Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) çalışanlarına yönelik şunları söyledi: “27 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararla ASDEP personeline, 4/D statüsünden sözleşmeli memur kadrosuna geçme imkanı tanındı." dedi.

TOPLU SÖZLEŞMEDE UZLAŞI SAĞLANAMAMIŞTI

TÜRK-İŞ ile hükümet arasında imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü doğrultusunda başlayan görüşmelerde, Koop-İş Sendikası ile işveren tarafı arasında anlaşmaya varılamadı. 2003 yılından itibaren sendikal örgütlülüğe kavuşan ve 2018’den bu yana kamu protokolü kapsamında sözleşmeler imzalayan SYDV işçilerine bu yıl memurlar için geçerli olan zam oranının teklif edilmesi, süreci tıkadı.

KAMU İŞÇİLERİNİN DIŞINDA TUTULDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu teklifin, 600 bin kamu işçisini kapsayan protokolün dışında bırakılması anlamına geldiğini belirten sendika, bunun kabul edilemeyeceğini belirterek 29 Ağustos 2025 Cuma günü için grev kararı aldığını duyurmuştu.