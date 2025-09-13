76 baro İmamoğlu’nun tutuklu avukatı için tek ses

76 baro, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklu yargılanması nedeniyle müvekkilini SEGBİS üzerinden savunmak zorunda kalmasına ortak açıklamayla tepki gösterdi.

Barolar, “Avukatlık faaliyetleri nedeniyle hukuka aykırı şekilde tutuklu bulunan meslektaşımızın, bir sonraki celse duruşma salonunda hazır bulunma talebinin reddedilmesi savunma hakkının ortadan kaldırılmasıdır. Bu kabul edilemez” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Pehlivan’ın cezaevinden SEGBİS aracılığıyla savunma yapmaya zorlanmasının bağımsız savunmayı engellediği belirtilerek, bunun Avukatlık Kanunu’na, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’na ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğu vurgulandı.

“Avukata yönelik her baskı, doğrudan yurttaşın savunma ve adil yargılanma hakkına yöneltilmiş demektir. Avukatlık mesleği suç değildir. Avukat müvekkilinin sesi, cübbemiz ise mesleğimizin zırhıdır” denilen açıklamada, avukatların bağımsızlığını güvence altına alan uluslararası sözleşmelere dikkat çekildi.

Barolar, savunma hakkının kutsallığını ve avukatlık mesleğinin evrensel güvencelerini zedeleyen bu uygulamadan derhal vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamanın altında Adana’dan Zonguldak’a kadar Türkiye’nin dört bir yanından 76 baronun imzası yer aldı.