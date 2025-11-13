75 yaşında çalışmak zorundaydı: Cansız bedeni 1 hafta sonra bulundu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan taş ocağında, 5 Kasım günü yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, çalışma halindeki iş makinesi ve kamyonun üzerine düşmüş ve 25 yaşındaki iş makinesi operatörü Burak Kilci ile 75 yaşındaki kamyon şoförü Ahmet Şahin, göçük altında kalmıştı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri Burak Kilci’nin cansız bedenine ulaşırken Ahmet Şahin’e ulaşılamamıştı. Arama kurtarma çalışmaları ise, yeni bir göçük yaşanması ihtimaline karşı 6 Kasım'da durdurulmuştu.

CANSIZ BEDENİNE 1 HAFTA SONRA ULAŞILDI!

Yeniden başlayan arama çalışmalarında, göçüğün altında kalan Şahin’in cansız bedenine geçtiğimiz gün saat 17.30 sıralarında ulaşıldı. 1 haftanın ardından toprak ve kaya parçalarının altından çıkarılan Şahin'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ahmet dede 75 yaşındaydı.

O da isterdi yaşıtı ‘Hans’ gibi emekli maaşıyla Antalya’da üç ay tatil yapmayı, ‘George’ gibi araçla dünya turuna çıkmayı… pic.twitter.com/jdt0Vai3Xn — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 13, 2025

Gazeteci İsmail Saymaz, yaşanan acı olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Fatsa’da bir hafta önce taş ocağında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan kamyon şoförü Ahmet Şahin’in cesedine ulaşıldı. Ahmet dede 75 yaşındaydı.” ifadelerini kullanarak “O da isterdi yaşıtı ‘Hans’ gibi emekli maaşıyla Antalya’da üç ay tatil yapmayı, ‘George’ gibi araçla dünya turuna çıkmayı…” sözlerini sarf etti.