70 yaşındaki kadın boğazı kesilmiş halde bulundu!

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde trajik bir olay yaşandı. İki engelli çocuk annesi olan Safiye Yarbil (70), evinde boğazı kesilmiş vaziyette ölü bulundu.

Olay, sabah saat 11.00 sıralarında Uluselvi Sokak’taki üç katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Yüzde 80 zihinsel engelli olan oğlu U.Y. (44), iddiaya göre amcasının evine giderek annesi Safiye Yarbil’in yerde hareketsiz yattığını bildirdi. Eve gelen yakınları, Safiye Yarbil’i boğazından bıçakla yaralı halde bulunca durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Safiye Yarbil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

OLAYIN PERDE ARKASI ARAŞTIRILIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri olayın bir cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu çok yönlü olarak araştırıyor. Safiye Yarbil'in eşinin hayatını kaybettiği ve diğer engelli oğlunun da bakımevinde yaşadığı öğrenildi. Birlikte yaşadığı zihinsel engelli oğlu U.Y. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.