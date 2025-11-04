Diyarbakır’da üç kadının yaşadığı eve saldırı protestosu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile çeşitli kadın sivil toplum kuruluşları, düzenledikleri basın açıklamasıyla, Sur ilçesinde üç kadının yaşadığı eve kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan saldırı protesto edildi.

Sur ilçesindeki Nebi Camisi önünde bir araya gelen gruptakiler adında açıklamayı yapan DBP Diyarbakır İl Eş Başkanı Ruçem Elyakut, kadınlara yönelik saldının kabul edilemez olduğunu söyledi.

"YAŞAM TARZLARINI HEDEF ALAN HİÇBİR YAKLAŞIM KABUL EDİLEMEZ"

Elyakut, “1 Kasım 2025 tarihinde saat 21.00 sularında, Sur İçi mahallesinde yaşayan üç kadının evine, kimliği belirsiz kişilerce yapılan ev baskınını şiddetle kınıyoruz. Demokratik toplum inşasının tartışıldığı bu günlerde insanların yaşam tarzlarını, inanç ve kimlikleri, hak ve özgürlüklerini hedef alan hiçbir yaklaşım kabul edilemezdir" dedi.

Sur ilçesinin, Mezopotamya'nın kalbinde yer alan ve yaklaşık 12 bin yıllık uygarlık tarihine sahip bir mekan olduğunu aktaran Elyakut, şöyle konuştu:

“Tarihsel sosyoloji perspektifinden bakıldığında, Sur sadece bir coğrafi alan değil, aynı zamanda farklı etnik, dini ve kültürel grupların etkileşim dinamiklerinin somutlaştığı bir mekandır. Sur'un çoğulculuğunu, katılımcı yapısını ve çok kültürlülüğünü aynı zamanda yüzyıllardır bir arada yaşama iradesini gösteren bir mekanı hiçbir grup, kurum ya da kişiler gölgeleme cüretinde bulunmasın. Sur aynı zamanda toplumsal hafıza anlamında, çatışmaların yoğun olarak yaşandığı ve insanların zorla yerlerinden edildiği 90’lı yıllarda, evsiz bırakılan insanları sahiplenmiş ve yine 2015-2016 yıllarında özyönetim sürecinde yaşanan çatışmalarda çok sayıda insan yaşamını kaybetmiş hem maddi hem de manevi kayıpların yoğun olarak yaşandığı bir hafıza mekanıdır. Başta kadına yönelik şiddet olmak üzere toplumsal şiddeti üreten her türlü yaklaşıma karşı aktif mücadele halinde olacağımızı ifade etmek isteriz."