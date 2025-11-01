7 yıldır yalnız yaşadığı minibüste ölü bulundu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, 7 yıldır tek başına yaşadığı minibüsün içerisinde ısınmak için yaktığı piknik tüpünden zehirlenen Dursun Ali Ermiş (74), yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi’nde, 7 yıldır minibüsün içinde tek başına yaşayan bir kişi, ısınma amacıyla yaktığı piknik tüpünden zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Nakliyeciler Sitesi önündeki boş alana çekilmiş 41 AY 014 plakalı minibüste meydana geldi. Minibüste yaşayan Dursun Ali Ermiş’in (74) uzun süre dışarı çıkmadığını fark eden mahalle sakinleri, durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen polis ekibi, kilitli olan minibüsün kapısını açtığında Ermiş’i hareketsiz halde buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Dursun Ali Ermiş’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk belirlemelere göre, Ermiş’in minibüsün içinde ısınmak amacıyla yaktığı piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi.

OĞLUNU KAYBETMİŞ

Dursun Ali Ermiş’in ölümüyle birlikte hüzünlü yaşam hikayesi de ortaya çıktı. Ermiş’in, minibüste yaşadığı mahallede aslında bir evinin olduğu, ancak 2006 yılında iki oğlunu kaybettiği öğrenildi. Oğullarından birinin trafik kazasında, diğerinin ise bir kavgada bıçaklanma sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Ermiş’in bu trajedilerin ardından minibüste yaşamaya başladığı ve mahalledeki vatandaşların yardımıyla hayatını sürdürdüğü öğrenildi.

CHP’li belediye başkanı Akbuğa kalp krizi geçirdi!CHP’li belediye başkanı Akbuğa kalp krizi geçirdi!

Ermiş’in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

