CHP’li belediye başkanı Akbuğa kalp krizi geçirdi!

Konya’da Tuzlukçu'da 2014 yılından bu yana Tuzlukçu Belediye Başkanlığı görevini yürüten CHP’li Nurettin Akbuğa, dün akşam saatlerinde rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkikleirin ardından Akbuğa’nın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Akbuğa yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar’da başka bir hastaneye sevk edildi. Sözcü'de yer alan habere göre Anjiyo yapılan CHP’li Akbuğa’nın durumunun stabil olduğu öğrenildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Tuzlukçu Belediyesi konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Belediye başkanımız AKBUĞA’nın bugün akşam saatlerinde rahatsızlanması üzere Akşehir Park Hayat hastanesinde ilk müdahalenin ardından acil olarak Afyon Park Hayat hastanesine sevk edilmiştir.

Başkanımız Nurettin AKBUĞA kalp krizi geçirmesi sonucu acil olarak anjiyo olmuştur.Afyon Park Hayat Hastanesi'nde tedavi süreci devam eden Başkanımızın sağlık durumu Stabildir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.