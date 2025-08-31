7 yıl hapis cezası olan firari çalılıkların arasında yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği bir kişi kaçmaya başladı. Şüpheli, önce motosikletle kaçtı, ardından yaya olarak takibe alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından kovalamaca sonucunda arazide çalıların arasında yakalanan kişinin B.K. olduğu belirlendi.

Yapılan kimlik kontrolünde B.K.'nin toplam 7 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 7 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan B.K., İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.