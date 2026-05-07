ASKİ duyurdu: Mamak'ta tam 12 saat sürecek

Ankara’da 7 Mayıs Perşembe günü ASKİ’nin vana değişimi ve şebeke onarım çalışmaları nedeniyle 5 ilçede musluklar kuruyor. Mamak’taki P-25 pompa istasyonunda yapılacak kritik müdahale sebebiyle 12 saati bulacak uzun süreli kesintiler yaşanırken; Güdül, Akyurt, Pursaklar ve Yenimahalle’deki birçok mahalle de bakım çalışmalarından etkileniyor.

7 MAYIS 2026 ANKARA SU KESİNTİLERİ

7 Mayıs 2026 Perşembe günü Ankara’nın 5 ilçesinde 13 mahallede su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…

7 MAYIS 2026 ANKARA AKYURT SU KESİNTİSİ

Akyurt

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 10:10 - 13:00 │ Süre: 2 saat 50 dakika
  • Konum: Kalaba - Barbaros Hayrettin Caddesi No: 42 önü ve civarı
  • Sebep: Şebeke arızası

7 MAYIS 2026 ANKARA GÜDÜL SU KESİNTİSİ

Güdül

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 11:00 - 17:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Sorgun
  • Sebep: Başkent Enerjisa elektrik çalışmaları nedeniyle kısmi su kesintisi

7 MAYIS 2026 ANKARA MAMAK SU KESİNTİSİ

Mamak

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 21:00 │ Süre: 12 saat
  • Konum: Küçük KayaşYeni BayındırKıbrıs KöyüYeşilbayırKusunlar Eski BayındırKutludüğün (üst kotlar) │ Lalahan (üst kotlar) │ Şahapgürlerİstasyon (üst kotlar)
  • Sebep: Vana değişimi (P-25 pompa istasyonu)

7 MAYIS 2026 ANKARA PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Pursaklar

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 08:15 - 12:00 │ Süre: 3 saat 45 dakika
  • Konum: Mimar Sinan (bir kısım) - Fatih Mah. Göktuğ Caddesi civarı
  • Sebep: Şebeke arızası

7 MAYIS 2026 ANKARA YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Yenimahalle

  • Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 10:30 - 12:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
  • Konum: İlkyerleşim, 1918 Sokak ve civarı
  • Sebep: İçme suyu şebeke hattı arızası (Ø200'lük hat)

7 MAYIS 2026 ANKARA ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Altındağ ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 ANKARA AYAŞ SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Ayaş ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 ANKARA BALA SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Bala ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 ANKARA BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Beypazarı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 ANKARA ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Çamlıdere ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 ANKARA ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 ANKARA ÇUBUK SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Çubuk ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 ANKARA ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 ANKARA ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Etimesgut ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 ANKARA EVREN SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 ANKARA GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Gölbaşı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 ANKARA HAYMANA SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Haymana ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 ANKARA KALECİK SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 ANKARA KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Keçiören ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 ANKARA KAZAN SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kazan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 ANKARA NALLIHAN SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Nallıhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 ANKARA POLATLI SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Polatlı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 ANKARA SİNCAN SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Sincan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

7 MAYIS 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR SU KESİNTİSİ

7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi

