ASKİ duyurdu: Mamak'ta tam 12 saat sürecek
7 MAYIS 2026 ANKARA SU KESİNTİLERİ
7 Mayıs 2026 Perşembe günü Ankara’nın 5 ilçesinde 13 mahallede su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…
7 MAYIS 2026 ANKARA AKYURT SU KESİNTİSİ
Akyurt
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:10 - 13:00 │ Süre: 2 saat 50 dakika
- Konum: Kalaba - Barbaros Hayrettin Caddesi No: 42 önü ve civarı
- Sebep: Şebeke arızası
7 MAYIS 2026 ANKARA GÜDÜL SU KESİNTİSİ
Güdül
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 17:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Sorgun
- Sebep: Başkent Enerjisa elektrik çalışmaları nedeniyle kısmi su kesintisi
7 MAYIS 2026 ANKARA MAMAK SU KESİNTİSİ
Mamak
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 21:00 │ Süre: 12 saat
- Konum: Küçük Kayaş │ Yeni Bayındır │ Kıbrıs Köyü │ Yeşilbayır │ Kusunlar Eski Bayındır │ Kutludüğün (üst kotlar) │ Lalahan (üst kotlar) │ Şahapgürler │ İstasyon (üst kotlar)
- Sebep: Vana değişimi (P-25 pompa istasyonu)
7 MAYIS 2026 ANKARA PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
Pursaklar
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 08:15 - 12:00 │ Süre: 3 saat 45 dakika
- Konum: Mimar Sinan (bir kısım) - Fatih Mah. Göktuğ Caddesi civarı
- Sebep: Şebeke arızası
7 MAYIS 2026 ANKARA YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
Yenimahalle
- Tarih: 7 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:30 - 12:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: İlkyerleşim, 1918 Sokak ve civarı
- Sebep: İçme suyu şebeke hattı arızası (Ø200'lük hat)
7 MAYIS 2026 ANKARA ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Altındağ ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 ANKARA AYAŞ SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Ayaş ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 ANKARA BALA SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Bala ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 ANKARA BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Beypazarı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 ANKARA ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Çamlıdere ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 ANKARA ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 ANKARA ÇUBUK SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Çubuk ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 ANKARA ELMADAĞ SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 ANKARA ETİMESGUT SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Etimesgut ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 ANKARA EVREN SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 ANKARA GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Gölbaşı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 ANKARA HAYMANA SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Haymana ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 ANKARA KALECİK SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 ANKARA KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Keçiören ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 ANKARA KAZAN SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kazan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 ANKARA NALLIHAN SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Nallıhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 ANKARA POLATLI SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Polatlı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 ANKARA SİNCAN SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Sincan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
7 MAYIS 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR SU KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.