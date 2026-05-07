Başkent EDAŞ 19 ilçede yaşanacak kesintileri mahalle mahalle bildirdi
7 MAYIS 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
7 Mayıs 2026 Perşembe günü Ankara’nın 19 ilçesinde 63 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
ASKİ duyurdu: Mamak'ta tam 12 saat sürecek
7 MAYIS 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akyurt
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Büğdüz
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:30 - 13:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Balıkhisar köy içi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Balıkhisar köy içi, Meskenimi Nur Yap.Kop.
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Altındağ
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Altın, Odabaşı, Ekincik, Odabaşı Karşıyaka, Bekpınar Yolu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Altın, Odabaşı, Ekincik, Odabaşı Karşıyaka, Bekpınar Yolu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayaş
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Fatih Sultan Mehmet, 2008, Benli Yayla, Orhaniye, Feruz, Orhanevi, Veternerlik Mevkii, Sarılar, Ciğir, 2075, Salihler, Saray, Turnalı, Örencik, İne, Dağyaka, Akçaören, 2050, Evci, Kırkirca, Dağyaka Mah., İmrendi, Çeltikçi Akçaören, Aşağıada
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Ortabereket
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: A Kümesi Akkaya, Fatih Sultan Mehmet_1, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale_1, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Sorgun, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Atatürk, Semerci, Ahmet Onbaşı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 12:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Feruz
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bala
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Turgut Altınok, Sarıhüyük, Abazlı, Yeniyapanşeyhli 1, Suyugüzel, Çatalören, Çiğdemli
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Bala
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Atatürk, Avni Akyol, Yayla Afşar, Ziya Gökalp Afşar, 19 Mayıs Afşar, Abdi İpekçi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Bala
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Avni Akyol, Beşevler, 3758, 19 Mayıs Afşar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çamlıdere
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Fatih Sultan Mehmet, 2008, Benli Yayla, Orhaniye, Feruz, Orhanevi, Veternerlik Mevkii, Sarılar, Ciğir, 2075, Salihler, Saray, Turnalı, Örencik, İne, Dağyaka, Akçaören, 2050, Evci, Kırkirca, Dağyaka Mah., İmrendi, Çeltikçi Akçaören, Aşağıada
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Besim Atalay, Ferit Recai Ertuğrul
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 5110, 5134, 5088, 5120, 5129, 5114
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: 670, Şehit Ali Başpınar, 663, 671, 665, 659/2, 664, Şehit Aytekin Yavuz
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Cömertler, Işıltan Kon. Yap Koop.
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Atagazikent K.Y.K., Ersegün Villaları Sitesi, Duhakent Sitesi, Elmalı, Özdebir Sitesi, Duhakent, Gizem, Odabaşı, Zakir
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çubuk
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 08:30 - 13:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Merkez, Artukça, Sırçalık, Ali, Kayaarkası, Şahne, Kireççik, Kayardı, Giboru, Ambarcık, Merkel, Aşağı, Çakal, Küpoğlu, Musa, Budak, Şişman, Gürgenlık, Köyün Kendisi, Mikail, İmam, Sökücek, Yeneri, Özlüce, Hoca Ustaoğlu, Bakacak, Dayı, Köle, Yele, Kahyaoğlu, İlata, Karacakaya, Çanakcı, Hamdioğlu, Şirvan, Osmanoğlu, Aşağı Kışla, Mumra, Küllü, Danya, Dere, Toklukaya, Müezzin, Demir, Göl, Yolüstü, Karşı, Aha, Selim, Akpınar, İskir, Celi, Yukarı Kışla, Pazen, Yukarı, Çorbacı, Zambak, Poyraz, Musrat, Köprülü, Yayla, Apti, Serenli, Kök, Meydan, Molla Ömer, Kuşburnu, Orta, Araldı, Çandır
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Merkez, Artukça, Sırçalık, Ali, Kayaarkası, Şahne, Kireççik, Kayardı, Giboru, Ambarcık, Merkel, Aşağı, Çakal, Küpoğlu, Musa, Budak, Şişman, Gürgenlık, Köyün Kendisi, Mikail, İmam, Sökücek, Yeneri, Özlüce, Hoca Ustaoğlu, Bakacak, Dayı, Köle, Yele, Kahyaoğlu, İlata, Karacakaya, Çanakcı, Hamdioğlu, Şirvan, Osmanoğlu, Aşağı Kışla, Mumra, Küllü, Danya, Dere, Toklukaya, Müezzin, Demir, Göl, Yolüstü, Karşı, Aha, Selim, Akpınar, İskir, Celi, Yukarı Kışla, Pazen, Yukarı, Çorbacı, Zambak, Poyraz, Musrat, Köprülü, Yayla, Apti, Serenli, Kök, Meydan, Molla Ömer, Kuşburnu, Orta, Araldı, Çandır
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tuğla, Ağılcık, Sığırlıhacı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: A Kümesi Akkaya, Fatih Sultan Mehmet_1, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale_1, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Sorgun, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Atatürk, Semerci, Ahmet Onbaşı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:30 - 13:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Balıkhisar köy içi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Elmadağ
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:30 - 15:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 209, Muzaffer Ekşi 3, Bağlarbaşı, Fevzi Çakmak, 287, Köybaği 3, 280, 202
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Etimesgut
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:30 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: 1773, Ceylan Sitesi, 1772, 1774, 2149, 1771, 1775, Mehmet Akif Ersoy
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Bağlıca, 1335, 1314, Mermeroğlu, 1315, 1333, Aymer, Kayacık, 1334, Tekdal, Seçkin, Kuzupınarı, Gülkent, 1343, 1339, 1336
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Yeşilova, 4031, İstasyon, 4012, 4011
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Atagazikent K.Y.K., Ersegün Villaları Sitesi, Duhakent Sitesi, Elmalı, Özdebir Sitesi, Duhakent, Gizem, Odabaşı, Zakir
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 3922, 3917, 3914, 4055, 3959, 3920, 3915, 4700, 3921, 3918, 3916, Karaoğlan, 3913, 3900
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ahiboz
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Karaömerli, Altunçanak, Eski Ankara Yolu, Kutluhan, Dereköy, Çayraz, Yeniköy
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ahiboz
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Günalan
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güdül
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Fatih Sultan Mehmet, 2008, Benli Yayla, Orhaniye, Feruz, Orhanevi, Veternerlik Mevkii, Sarılar, Ciğir, 2075, Salihler, Saray, Turnalı, Örencik, İne, Dağyaka, Akçaören, 2050, Evci, Kırkirca, Dağyaka Mah., İmrendi, Çeltikçi Akçaören, Aşağıada
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Güdül
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: A Kümesi Akkaya, Fatih Sultan Mehmet_1, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale_1, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Sorgun, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Atatürk, Semerci, Ahmet Onbaşı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Haymana
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Karaömerli, Altunçanak, Eski Ankara Yolu, Kutluhan, Dereköy, Çayraz, Yeniköy
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Haymana
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Merkez, Durupınar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Haymana
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:30 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Porsuk, Karşı, Yayla Evleri, Mıcıkoğlu, Hacımusa, Sincik, Yağcıoğlu, Aşağı Şıhahmetli, Kesikkavak, Emirler
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kahramankazan
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: 614, İymir, Veternerlik Mevkii, Fatih Sultan Mehmet, Köy İçi, Dağyaka Mah., Büyüksaray Top. İşy., Orhanevi, Karalar Merkez, İne, Orhaniye, 2038, 2063, 2073, Aydın, İmrendi, Kınık, Emirgazi, 2062, Çimşit
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Fatih Sultan Mehmet, 2008, Benli Yayla, Orhaniye, Feruz, Orhanevi, Veternerlik Mevkii, Sarılar, Ciğir, 2075, Salihler, Saray, Turnalı, Örencik, İne, Dağyaka, Akçaören, 2050, Evci, Kırkirca, Dağyaka Mah., İmrendi, Çeltikçi Akçaören, Aşağıada
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keçiören
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:30 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Porsuk, Karşı, Yayla Evleri, Mıcıkoğlu, Hacımusa, Sincik, Yağcıoğlu, Aşağı Şıhahmetli, Kesikkavak, Emirler
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kızılcahamam
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Fatih Sultan Mehmet, 2008, Benli Yayla, Orhaniye, Feruz, Orhanevi, Veternerlik Mevkii, Sarılar, Ciğir, 2075, Salihler, Saray, Turnalı, Örencik, İne, Dağyaka, Akçaören, 2050, Evci, Kırkirca, Dağyaka Mah., İmrendi, Çeltikçi Akçaören, Aşağıada
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kızılcahamam
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Mahkemeağcin, Doğanözü, Davutlar, Saraycık, Karacaören, Eskice Sazak, Sazak, Doymuşören
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kızılcahamam
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kuşcuören, Gümele
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kızılcahamam
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 14:30 - 17:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Sarıçam, Saray, Çukurören, Yukarı Çukurören, Oğlakcı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mamak
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Altın, Odabaşı, Ekincik, Odabaşı Karşıyaka, Bekpınar Yolu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Mamak
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Odabaşı, Odabaşı Karşıyaka, Ağcataş Yolu, Bekpınar Yolu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Mamak
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Han 2, Özcan 4, Odabaşı, İl, Lala Harmanı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Mamak
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: İstiklal, Odabaşı, Odabaşı Karşıyaka, Barbaros, Akpınar, Haci Bayram Veli, Barbaros Küme
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Mamak
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Altın, Odabaşı, Ekincik, Odabaşı Karşıyaka, Bekpınar Yolu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Mamak
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Odabaşı, Kuyucak, Barbaros, Barbaros Küme, Odabaşı Karşıyaka
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Polatlı
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:45 - 17:30 │ Süre: 7 saat 45 dakika
- Konum: Yukarı Toydemir, Aşağı Toydemir
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 11:15 │ Süre: 1 saat 15 dakika
- Konum: Duru, Rıhtım, Rozet, Ova, 713
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:30 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Porsuk, Karşı, Yayla Evleri, Mıcıkoğlu, Hacımusa, Sincik, Yağcıoğlu, Aşağı Şıhahmetli, Kesikkavak, Emirler
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:45 - 13:00 │ Süre: 1 saat 15 dakika
- Konum: Boztepe, Dibek
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:30 - 14:45 │ Süre: 1 saat 15 dakika
- Konum: Toprak, Berrak, Nesli
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sincan
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 1601, Yeni Peçenek
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sincan
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: 614, İymir, Veternerlik Mevkii, Fatih Sultan Mehmet, Köy İçi, Dağyaka Mah., Büyüksaray Top. İşy., Orhanevi, Karalar Merkez, İne, Orhaniye, 2038, 2063, 2073, Aydın, İmrendi, Kınık, Emirgazi, 2062, Çimşit
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sincan
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Fatih Sultan Mehmet, 2008, Benli Yayla, Orhaniye, Feruz, Orhanevi, Veternerlik Mevkii, Sarılar, Ciğir, 2075, Salihler, Saray, Turnalı, Örencik, İne, Dağyaka, Akçaören, 2050, Evci, Kırkirca, Dağyaka Mah., İmrendi, Çeltikçi Akçaören, Aşağıada
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sincan
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:30 - 15:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 1609, 1612, 1601, Yeni Peçenek, 1610, 1613, 1609, 1611, Saraycık
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sincan
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 14:00 - 17:30 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: 131, 129, 130
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenimahalle
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Merkez, Mursallı, Hamitli, Kocaali, Terzioğlu, Küçükilyaslı, Pazaryeri, Mektep, Büyükilyaslı, Ahiler, Kaymaklar Merkez, Pazarpınar, Hoca, Sakalar, Hacullu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 07 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 1956, 1960, 1955, 2112, 1979, Kılıçarslan, 1980, 1958, 1939
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
7 MAYIS 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Beypazarı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Nallıhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Pursaklar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
7 MAYIS 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.