7.6 milyar TL'lik bahis ağı çökertildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis suçuna yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Yürütülen titiz takip sonucunda, yasa dışı bahis oynatan, bu suça imkan sağlayan, teşvik eden ve para transferine aracılık etmek amacıyla banka hesaplarını kullandıran 46 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve nakit para ele geçirildi. Aramalarda; 49 cep telefonu, 47 SIM kart, 2 hafıza kartı, 5 dizüstü bilgisayar, bir tablet, 3 harici disk, 2 USB bellek ve 50 bin TL nakit para bulundu.

DEV İŞLEM HACMİ

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kendilerine ait banka hesapları üzerinden toplamda 7 milyar 665 milyon 399 bin 589 TL'lik devasa bir işlem hacmi gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Bu rakam, yasa dışı bahis ağının ne denli büyük bir finansal boyuta ulaştığını gözler önüne serdi.

ADLİ SÜREÇ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 40 zanlıdan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 23 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.