67 yıl süren davada tarihi karar!

Yayınlanma:
Adana Ceyhan Kadastro Mahkemesi, "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi doğrultusunda, 1970 ve 1958 yılları arasında açılan ve yıllardır çözüm bekleyen iki davayı çözüme kavuşturdu. Toplamda 41 dosyanın birleştiği iki davada verilen tarihi kararla birlikte taraflar da yıllar sonra rahat nefes aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatlarıyla başlatılan "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefinde tarihi bir karar verildi.

1970 YILINDAN BERİ SÜRÜNCEMEDEYDİ

Ekran Haber'in haberine göre, 1970 yılında 20 parsellik alanda taraflar anlaşmazlık yaşadı. Bunun üzerine Ceyhan Kadastro Mahkemesi'nde dava açıldı ancak taraflar bir türlü uzlaşamadı. 33 dosyanın birleştiği kadastro davası tam 55 yıl sonra nihayete erdi.

TARAFLAR BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Ceyhan Kadastro Mahkemesi, "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi doğrultusunda, daha önce hiç karar verilemeyen ve 55 yıldır sürüncemede olan davayı sonuçlandırarak, dosyayı kapattı. Davanın sonuçlanmasıyla taraflar da büyük sevinç yaşadı.

MAHKEMEDEN BİR TARİHİ KARAR DAHA!

Aynı mahkeme, yine çok taraflı olan ve 1958 yılında açılan bir kadastro davasını daha sonuca bağlayarak, tarihi bir karar verdi. Mahkeme, 10 parsel üzerinde 9 dosyanın birleştiği 67 yıllık davayı, "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi doğrultusunda sonuçlandırdı.

Mahkemenin, 2025 yılı sonuna kadar çözüm bekleyen tüm kadastro dosyalarını sonuçlandırması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

