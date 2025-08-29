65 yaşındaki adamın sır ölümü! Cesedi 3 kilometre uzakta bulundu

Diyarbakır'da kendisinden haber alınamayan Mehmet Zahit Bulut'un (65), kaybolmasının 2 gün ardınddan evine yaklaşık 3 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu.

Lice ilçesi kırsal Kayacık Mahallesi’nde, 26 Ağustos'ta, evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Mehmet Zahit Bulut için yakınları, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bulut'un, dün akşam saatlerinde, evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta kırsal alanda cansız bedeni bulundu. Bulut’un cenazesi, işlemlerinin ardından Kayacık Mahallesi’nde toprağa verildi.

