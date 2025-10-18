6 Şubat'ta hasar almıştı: 11 katlı bina böyle çöktü
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem 11 kentte yıkıma yol açmıştı. Depremlerde 55 binden fazla yurttaş yaşamını yitirmişti. Binlerce binanın yıkıldığı depremden Diyarbakır da olumsuz etkilenmişti.
Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için boşaltılan 11 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi’ndeki 11 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.
Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.