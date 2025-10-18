Depremzedelere kira yardımında yeni dönem

Depremzedelere kira yardımında yeni dönem
Yayınlanma:
Malatya’da depremzedelere kira yardımı uygulamasında yeni dönem başladı. Yerinde dönüşüm başvurusu aktif olanlar Eylül 2025’ten itibaren kira desteği alamayacak.

Malatya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde kira yardımı uygulamasında yeni döneme geçildiğini duyurdu. Buna göre, Eylül 2025 kira döneminden itibaren “Yerinde Dönüşüm Başvurusu Aktif” olan hak sahiplerine artık kira yardımı ödemesi yapılmayacak.

AFAD’ın açıklamasında, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, hasar tespit ekiplerince “yıkık”, “acil yıkılacak”, “ağır hasarlı” veya “orta hasarlı” olarak değerlendirilen konutlarda yaşayan afetzedelere kira desteği sağlandığı hatırlatıldı.

BAŞVURUYU İPTAL EDEN KİRA YARDIMINDAN FAYDALANABİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, yerinde dönüşüm başvurusu aktif olan yurttaşların kira yardımı ödemeleri Eylül 2025 itibarıyla durdurulacak. Yerinde dönüşüm hibe ve kredi desteğinden yararlanmayan ancak başvurusu aktif görünen hak sahiplerinin, e-Devlet üzerinden başvurularını iptal etmeleri gerektiği belirtildi. Bu işlemi tamamlayan vatandaşların ise Ekim 2025 döneminden itibaren kira yardımından faydalanmaya devam edebileceği kaydedildi.

kira-yardimi.jpeg

Açıklamada ayrıca, yerinde dönüşüm hibe ve kredi desteğinden faydalananların da Eylül 2025 döneminden itibaren kira yardımından yararlanamayacağı ifade edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

