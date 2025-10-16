Depremzedelerin çilesi bitmiyor! Kamulaştırılan arazilerine yine kepçe girdi: 2 kişi gözaltında

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük acılar yaşayan Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi Mahallesi’nde başlatılan toplu konut projeleri için depremzedelerin arazileri için acele kamulaştırma kararı alınmıştı. Depremzedeler, TOKİ projeleri için tapulu arazilerine el konulmasını kabul etmezken arazilerinde nöbete başlamıştı.

ARAZİLERE YİNE İŞ MAKİNESİ GİRDİ!

Kurtderesi Mahallesi’nde depremzedeler, 1 aya yakın süredir nöbetlerini sürdürürken mahalleye yine kepçeler girdi. Depremzedeler, arazilerine giren kepçeleri durdurmaya çalıştı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Arazilerine giren kepçeleri durdurmaya çalışan İlayda Çekiç ve Tuncay Yılmaz'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Hukuki yollarla kamulaştırma kararına itiraz eden ve arazilerinde nöbet tutarak eylem yapan depremzedeler, kamuoyunu kendilerine destek vermeye çağırdı.