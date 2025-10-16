Depremzedelerin çilesi bitmiyor! Kamulaştırılan arazilerine yine kepçe girdi: 2 kişi gözaltında

Yayınlanma:
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan TOKİ projeleri için kamulaştırılan Hatay Samandağ’ın Kurtderesi Mahallesi’nde, depremzedelerin arazilerine yine kepçeler girdi. Kepçeleri durdurmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük acılar yaşayan Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi Mahallesi’nde başlatılan toplu konut projeleri için depremzedelerin arazileri için acele kamulaştırma kararı alınmıştı. Depremzedeler, TOKİ projeleri için tapulu arazilerine el konulmasını kabul etmezken arazilerinde nöbete başlamıştı.

whatsapp-image-2025-10-16-at-12-34-17.jpeg

ARAZİLERE YİNE İŞ MAKİNESİ GİRDİ!

Kurtderesi Mahallesi’nde depremzedeler, 1 aya yakın süredir nöbetlerini sürdürürken mahalleye yine kepçeler girdi. Depremzedeler, arazilerine giren kepçeleri durdurmaya çalıştı.

whatsapp-image-2025-10-16-at-12-33-13.jpeg

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Arazilerine giren kepçeleri durdurmaya çalışan İlayda Çekiç ve Tuncay Yılmaz'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Samandağlılar topraklarına sahip çıkıyor: TOMA eşliğinde sökülen ağaçları köylüler yeniden dikti!Samandağlılar topraklarına sahip çıkıyor: TOMA eşliğinde sökülen ağaçları köylüler yeniden dikti!

Hukuki yollarla kamulaştırma kararına itiraz eden ve arazilerinde nöbet tutarak eylem yapan depremzedeler, kamuoyunu kendilerine destek vermeye çağırdı.

Kaynak:ANKA

