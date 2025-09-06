Samandağlılar topraklarına sahip çıkıyor: TOMA eşliğinde sökülen ağaçları köylüler yeniden dikti!

Samandağlılar topraklarına sahip çıkıyor: TOMA eşliğinde sökülen ağaçları köylüler yeniden dikti!
Yayınlanma:
Hatay Samandağ’ın Kurtderesi Mahallesi’nde TOKİ konut projesi kapsamında zeytin ve narenciye ağaçları polis eşliğinde söküldü. Köylüler, tapularını da alıp ağaçlarını yeniden dikerek ağaç kıyımına tepki gösterdi.

Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi Mahallesi’nde, TOKİ’nin 5. Etap konut projesi kapsamında yürütülen “acele kamulaştırma” uygulamasına karşı köylülerin mücadelesi sürüyor.whatsapp-image-2025-09-06-at-10-17-05.jpeg

Geçtiğimiz günlerde polis ve TOMA’lar eşliğinde mahalleye giren iş makineleri, yurttaşların tapulu arazilerinde bulunan zeytin ve narenciye ağaçlarını söktü. Bazı köylüler, ağaçların kesilmesini engellemek için iş makinelerinin önüne yattı.

whatsapp-image-2025-09-06-at-10-17-04.jpeg

POLİS EŞLİĞİNDE SÖKÜLEN AĞAÇLARI DAYANIŞMAYLA DİKTİLER

Söküm işlemlerine rağmen köylüler direnişten vazgeçmedi. Kurtderesi sakinleri, polis korumasında sökülen ağaçlarını yeniden toprakla buluşturdu. Dikim alanına tapularını da getiren yurttaşlar, mülkiyet haklarını hatırlatarak kamulaştırmaya karşı hukuki mücadelelerinin devam ettiğini vurguladı.whatsapp-image-2025-09-06-at-10-17-00.jpeg​​​​​​​whatsapp-image-2025-09-06-at-10-39-06.jpeg​​​​​​​

DAVALAR SÜRÜYOR

Kurtderesi’nin yanı sıra Mağaracık, Hıdırbey ve Vakıflı mahallelerinde de yurttaşların açtığı davalar sürüyor. Bölge halkı, tapulu tarım arazilerinde yürütülen projelerin iptali için yargıdan çıkacak kararı beklediklerini ifade ediyor.

