6 milyar lira harcadılar bitiremediler! Şimdi de bitmeyen hastane için 15 milyonluk yol

6 milyar lira harcadılar bitiremediler! Şimdi de bitmeyen hastane için 15 milyonluk yol
Yayınlanma:
Sakarya Şehir Hastanesi’nin maliyeti 6 milyar TL’yi aştı, açılışı yine erteleniyor. Belediye, inşaatı yılan hikayesi dönen hastane için, bağlantı yolları için 15 milyon TL’lik ihale yaptı.

Yapım süreci uzadıkça uzayan ve maliyeti başlangıçta öngörülenin dört katına çıkan Sakarya Şehir Hastanesi için yeni bir harcama daha gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı'nın 6 milyar TL'yi aşan yatırımına rağmen hâlâ tamamlanamayan hastane için bu kez Sakarya Büyükşehir Belediyesi devreye girdi.

Belediye, 31 Temmuz 2025 tarihinde “Sakarya Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu Uygulamaya Esas Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı” adı altında bir ihale düzenledi. İhalenin, hastaneye ulaşımı sağlayacak yolların projelendirilmesini kapsadığı bildirildi.

Yalnızca iki teklif geldi, sözleşme imzalandı

İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesine göre pazarlık usulüyle yapıldı. Sadece iki firmanın teklif sunduğu ihalede, AKP yönetimindeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan komisyon, Kaiser Mühendislik ve Müşavirlik AŞ ile anlaşma sağladı. Şirketle 15 milyon TL tutarında sözleşme imzalandı.

YOL 2026'DA TAMAMLANACAKSA BU HASTANE NE ZAMAN AÇILACAK?

Projenin başlangıç tarihi 15 Ağustos 2025 olarak duyuruldu. Bağlantı yollarına ilişkin proje çalışmalarının 10 Şubat 2026’ya kadar tamamlanması planlanıyor. Ancak bu tarih, hastanenin açılışına dair yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi. Hastanenin yol projeleri 2026'da hazır olacaksa, açılış da yeniden ertelenebilir.

Sakarya Şehir Hastanesi’nin temeli dahi atılmadan 2018-2020 yılları arasında 4,1 milyon TL harcama yapıldı. Kamu-özel işbirliği (KÖİ) modeliyle yürütülen projede, hastanenin inşa maliyeti başlangıçta 1,2 milyar TL olarak planlandı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; süreç içinde bu rakam katlanarak 6 milyar TL'ye ulaştı. Proje henüz tamamlanmadan yapılan yeni harcamalar, kamu kaynaklarının verimli kullanımı konusunda ciddi tartışmalara yol açtı.

EMEKÇİLER PARALARINI ALAMADI

ATR yapının inşa ettiği Sakarya Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan inşaat işçileri maaşlarını alamadıkları için eyleme çıkmıştı. ATR yapının patronu da TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

