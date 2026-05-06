İZSU'dan uyarı geldi: İzmir'in 15 ilçesinde kesinti çalışmaları başladı

İzmir'de 6 Mayıs Çarşamba günü tam 15 ilçede su kesintisi yaşanıyor. İZSU tarafından yayımlanan güncel listeye göre; Aliağa, Bayraklı, Bornova ve Çiğli başta olmak üzere birçok bölgede ana boru arızaları ve elektrik kesintileri nedeniyle musluklar akmayacak.

6 MAYIS 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ

6 Mayıs 2026 Çarşamba günü İzmir'in 15 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek.

6 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ

Aliağa

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:40 - 12:40 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Şakran Hasbi Efendi
  • Sebep: Ana Boru Arızası

6 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

Bayraklı

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:25 - 17:00 │ Süre: 6 saat 35 dakika
  • Konum: Cengizhan
  • Sebep: Elektrik Arızası (Gediz A.Ş. kaynaklı enerji kesintisinden kaynaklı pompalar devre dışı)

Bayraklı

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:23 - 11:23 │ Süre: 2 saat
  • Konum: CengizhanÇayÇiçekMuhittin ErenerR.Şevket İnce
  • Sebep: Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi (Ş.Ali Erbil Sok içi)

6 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ

Bornova

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: EgemenlikGürpınarKemalpaşa
  • Sebep: Branşman Arızası (Gürpınar Mahallesi 7009 Sokak içi ana boru bağlantısı)

6 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

Çiğli

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
  • Konum: Ahmet Taner KışlalıAtatürkEVKA-2EVKA-6
  • Sebep: Elektrik Arızası (İstasyon içerisinde yapılacak elektrik bakım çalışması)

6 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ

Güzelbahçe

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:40 - 13:40 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Yelki
  • Sebep: Branşman Arızası

6 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

Karabağlar

  • Tarih: 16 Nisan 2026 Perşembe - 13 Mayıs 2026 Çarşamba (pazar günleri hariç, 22 gün)
  • Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Arap Hasan
  • Sebep: Arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla yürütülecek içme suyu altyapı çalışmaları

6 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

Karşıyaka

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
  • Konum: Cumhuriyetİnönü
  • Sebep: Elektrik Arızası (İstasyon içerisinde yapılacak elektrik bakım çalışması)

6 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

Kemalpaşa

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:17 - 12:17 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Halilbeyli
  • Sebep: Ana Boru Arızası

6 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ

Kiraz

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 08:30 - 11:30 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Ceritler
  • Sebep: Ana Boru Arızası

6 MAYIS 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ

Konak

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:40 - 11:40 │ Süre: 2 saat
  • Konum: GöztepeGüzelyalı
  • Sebep: Ana Boru Arızası (56 Sokak No.25 önü)

Konak

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:06 - 17:06 │ Süre: 8 saat
  • Konum: FerahlıMehmet AkifSaygıUlubatlıYavuz Selim
  • Sebep: Şebeke Yenileme/Döşeme (Toros Cad içi)

6 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ

Menemen

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:06 - 11:36 │ Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: AtatürkAtatürk Plastik OSBÇavuşEsatpaşaGazi Mustafa KemalİnönüKazımpaşaKesikVillakent85.Yıl Cumhuriyet
  • Sebep: Elektrik Arızası (Gediz Elektrik kaynaklı)

6 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

Ödemiş

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:30 - 12:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Konaklı
  • Sebep: Ana Boru Arızası

6 MAYIS 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ

Tire

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Atatürk
  • Sebep: Boru Deplasman Çalışması

6 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ

Torbalı

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:02 - 12:02 │ Süre: 3 saat
  • Konum: BahçelievlerYazıbaşı
  • Sebep: Ana Boru Arızası

6 MAYIS 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ

Urla

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:17 - 11:17 │ Süre: 2 saat
  • Konum: İçmeler
  • Sebep: Ana Boru Arızası (İTO Kent ve civarı)

6 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bergama ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Foça ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Menderes ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Seferihisar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

