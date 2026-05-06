İZSU'dan uyarı geldi: İzmir'in 15 ilçesinde kesinti çalışmaları başladı
6 MAYIS 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
6 Mayıs 2026 Çarşamba günü İzmir’in 15 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…
6 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ
Aliağa
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:40 - 12:40 │ Süre: 2 saat
- Konum: Şakran Hasbi Efendi
- Sebep: Ana Boru Arızası
6 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
Bayraklı
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:25 - 17:00 │ Süre: 6 saat 35 dakika
- Konum: Cengizhan
- Sebep: Elektrik Arızası (Gediz A.Ş. kaynaklı enerji kesintisinden kaynaklı pompalar devre dışı)
Bayraklı
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:23 - 11:23 │ Süre: 2 saat
- Konum: Cengizhan │ Çay │ Çiçek │ Muhittin Erener │ R.Şevket İnce
- Sebep: Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi (Ş.Ali Erbil Sok içi)
6 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Egemenlik │ Gürpınar │ Kemalpaşa
- Sebep: Branşman Arızası (Gürpınar Mahallesi 7009 Sokak içi ana boru bağlantısı)
6 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
Çiğli
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Ahmet Taner Kışlalı │ Atatürk │ EVKA-2 │ EVKA-6
- Sebep: Elektrik Arızası (İstasyon içerisinde yapılacak elektrik bakım çalışması)
6 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
Güzelbahçe
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:40 - 13:40 │ Süre: 3 saat
- Konum: Yelki
- Sebep: Branşman Arızası
6 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 16 Nisan 2026 Perşembe - 13 Mayıs 2026 Çarşamba (pazar günleri hariç, 22 gün)
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Arap Hasan
- Sebep: Arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla yürütülecek içme suyu altyapı çalışmaları
6 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
Karşıyaka
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Cumhuriyet │ İnönü
- Sebep: Elektrik Arızası (İstasyon içerisinde yapılacak elektrik bakım çalışması)
6 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
Kemalpaşa
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:17 - 12:17 │ Süre: 2 saat
- Konum: Halilbeyli
- Sebep: Ana Boru Arızası
6 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ
Kiraz
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:30 - 11:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Ceritler
- Sebep: Ana Boru Arızası
6 MAYIS 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
Konak
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:40 - 11:40 │ Süre: 2 saat
- Konum: Göztepe │ Güzelyalı
- Sebep: Ana Boru Arızası (56 Sokak No.25 önü)
Konak
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:06 - 17:06 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ferahlı │ Mehmet Akif │ Saygı │ Ulubatlı │ Yavuz Selim
- Sebep: Şebeke Yenileme/Döşeme (Toros Cad içi)
6 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ
Menemen
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:06 - 11:36 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Atatürk │ Atatürk Plastik OSB │ Çavuş │ Esatpaşa │ Gazi Mustafa Kemal │ İnönü │ Kazımpaşa │ Kesik │ Villakent │ 85.Yıl Cumhuriyet
- Sebep: Elektrik Arızası (Gediz Elektrik kaynaklı)
6 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:30 - 12:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Konaklı
- Sebep: Ana Boru Arızası
6 MAYIS 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ
Tire
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Atatürk
- Sebep: Boru Deplasman Çalışması
6 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ
Torbalı
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:02 - 12:02 │ Süre: 3 saat
- Konum: Bahçelievler │ Yazıbaşı
- Sebep: Ana Boru Arızası
6 MAYIS 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:17 - 11:17 │ Süre: 2 saat
- Konum: İçmeler
- Sebep: Ana Boru Arızası (İTO Kent ve civarı)
6 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bergama ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Foça ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Menderes ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Seferihisar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
6 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.