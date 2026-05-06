İSKİ açıkladı: Kesinti bu mahallelerde 12 saatten fazla sürecek

İstanbul’da 6 Mayıs Çarşamba günü Beykoz ve Tuzla ilçelerinde geniş kapsamlı su kesintileri yaşanıyor. İSKİ’den yapılan açıklamaya göre Beykoz Çubuklu’da şebeke arızası nedeniyle sular öğle saatlerine kadar kesilirken; Tuzla’nın Mimar Sinan ve Şifa mahallelerinde şebeke hattı deplase çalışması sebebiyle kesinti süresi 12 saati aşacak.