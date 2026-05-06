İstanbul’da bugün elektrikler ne zaman gelecek? İlçe ilçe tam liste
6 MAYIS 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
6 Mayıs 2026 Çarşamba günü İstanbul’un 27 ilçesinde 58 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
İSKİ açıkladı: Kesinti bu mahallelerde 12 saatten fazla sürecek
6 MAYIS 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 01:00 - 07:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Taşoluk, Akbaba, Canbey, Dalyan, Eczane, Efser, Eslem, Farabi, Feridun, Gülşen, Kırman, Kızıldağ, Mustafa Kemal, Mutlugül, Nezaket, Pazarkapı, Pırıltı, Pir Sultan Abdal, Seyyare, Sinanpaşa, İlham, İstanbul, Şengün, Şerife Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Mustafa Kemal Paşa, Ayalp, Ayan, Ayben, Aydınay, Aydoğan, Aşık, Bayraktepe, Bostancı, Binay, Cenk, Demiröz, Doğançay, Emrullah, Emine, Fedai, Gediz, Gülyüzlü, Güzelyurt, Hilal, Kaptanpaşa, Laleli, Meşedibi, Nargile, Nağme, Sığla, Varlık, Yankı, Yazgülü, Yeşilpınar, Yıldızlı, Yöre, Yüzüncüyıl, Çalış, Çamdibi, Çağlagül, Özgem, İlknur Sk.
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 16:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: İslambey
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
6 MAYIS 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 11:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: 3045, 3001, 3044 Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
6 MAYIS 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Denizköşkler, Ahmet Kaya, Denizköşkler, Mehtap Sk. │ Cihangir, Cenk, Güner, Kadırga, Kartopu, Kızılırmak, Kibele, Kirazlı, Sarı Çiçek, Yasemin, Yeşilce, Üzengi, Şahmeran, Şehit Murat Yüksel Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
6 MAYIS 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:30 - 16:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Merkez, Esenler Sk. │ Çınar, 746., 750., 752., 753., 754., 756., 757., 758., 759., 761., 762., 763., 764., 765., 766., 767., 768., 769., 770., 771., 772., 773., 774., 775., 776., 777., 778., 779., 780., 781., 785., 786., 789., 790., 791., 794., Esenler, Fatih Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Bağlar, 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 49., 50., 51.Atatürk Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
6 MAYIS 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 07:30 - 11:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Bahçelievler, Pınarlı Sk. │ Siyavuşpaşa, Ay Çıkmazı, Cevizlik, Emek, Karanfil, Krizantem, Küçük Çınar, Mustafa Kemalpaşa, Pınar, Yaprak, Yaprak Çıkmazı, Zeytinlik, Çavuşpaşa, Çağlayan, Çeşme, Şehit Hüseyin Uzunal Sk. │ Şirinevler, Barbaros, Bentler, Cengiz Topel, Sarnıç, Çeşme Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 12:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kocasinan Merkez, Karadeniz, Köse, Mahmutbey, Tavukçu, Şehit Abdullah Tekkas, Şehit Fikret Söğütler Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
6 MAYIS 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakırköy
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Sakızağacı, Havlucular, Kennedy Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bakırköy
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yeşilköy, Ahmet Taner Kışlalı Sk. │ Yenimahalle, 10 Temmuz Sk. │ Şenlikköy, Hürriyet Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
6 MAYIS 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Başakşehir
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Altınşehir, Eşref Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Başakşehir
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bahçeşehir 2. Kısım, 50. Yıl, Mercedes Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
6 MAYIS 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayrampaşa
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: İsmet Paşa, Karaca, Karadeniz, Uzun Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
6 MAYIS 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beşiktaş
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akat, Nisbetiye, Zeytinoğlu Sk. │ Etiler, Ahular, Akgören, Albay Nail Gönenli, Bahtiyar, Bıyıklı Mehmet Paşa, Dilekyıldızı, Dilhayat, Etiler, Muhtar Emmar Eşki, Nisbetiye, Sarıoba, Seheryıldızı, Tanburi Ali Efendi, Tepecik Yolu, Yıldızçiçeği, İhsan Aksoy, Şehit Ahmet Acarkan Sk. │ Kültür, Nisbetiye Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
6 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Şehit Murat Çavdar Çıkmazı, Tuncer, Balaban, Bahar, Yamaç Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yenimahalle, Mucize, Değirmendere, Kuz Dere Çıkmazı, Paşamandıra Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Tatlısu Çıkmazı, Seniye İsmail Hanım Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kapadokya, Köy Konağı Çıkmazı, Cümbüş Çıkmazı, Paşamandıra, Coşku, Tarana Bayırı, Seniye İsmail Hanım Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Centilmen, Hakim, Mühendis, Bade Çıkmazı, Savcı, Sayman, Övünç, Mehmet Ali Birand, Gürz, Renkli, Kaptanlar, Hülagü Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
6 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:30 - 16:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Fatih, 220., 220/1., 223., 228., 229., 230., 231., 244., Fatih, Gelibolu, Hamidiye Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
6 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenyurt
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Bağlarçeşme, 1160., Ahmet Arif, Bağlarçeşme Sk. │ Çınar, 1442., 1443. Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akevler, 1059., 1060., 1061., 1062., 1063., 1064., 1065., 1066., 1067., Fatih Sultan Mehmet Sk. │ Osmangazi
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
6 MAYIS 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eyüpsultan
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Yeşilpınar, Kastamonu, Nergiz Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Emniyettepe, 1.Köprülü, 2.Kale Çıkmazı, 2.Çınar, Alparslan, Basamaklı Merdiven, Cemre, Doğan, Düzgün, Ilıca, Kamelyalı, Kanaat, Kitapçı, Maral, Mareşal Fevzi Çakmak, Meydan Dönüşü, Nartanesi, Orhun, Topçu, Yelkenci, Yeşil Merdiven, Özgür, İbrişim, Şadırvan, Şirintepe Sk. │ Sakarya, Nergis Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 18:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Düğmeciler, Vesile Çıkmazı Sk. │ Topçular, İncirlik Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 15:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Defterdar, Eyüp Sultan, Hacı Bilgin, Rıza Uzun, Çaycılar Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 16:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Esentepe, 1.Esen Çıkmazı, 1.Yasemin, 3.Cami, Akatlar, Alışık, Birol, Cevahir, Deniz, Derya, Engin, Esen, Fırtına, Gaziosmanpaşa, Kayıkçı, Morgül, Nasip Çıkmazı, Sardunya, Sürmeneliler, Sürmeneliler Çıkmazı, Uçak, Varol, Yenibahar, Yıldız Tabya Alibeyköy, Zambak, Çelik, Özer Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 16:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Sakarya, 1.Bahçeli, 1.Merdivenli, 2.Cihan, 2.Güneş, 3.Başak, 3.Hilal, 3.Lale, 6.Karanfil, Akar, Battalgazi, Beşirgazi, Beşirgazi Alt, Didem, Güntepe, Kartopu, Kervan, Kuyu, Mimarsinan, Nergis, Sebil, Sultan, Yıldız Tabya Alibeyköy, Çetinkaya, İkiköşeli, Şadan, Şenpınar Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
6 MAYIS 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Zeyrek, Hasan Baba, Nevşehirli İbrahimpaşa, Parmaklık, Parmaklık Aralığı, Yesarizade, İhtiyar, İhtiyatlı Sk. │ Karagümrük, Hoca Murat, Kaleboyu, Kuru Çınar, Niyazi Mısri, Sarmaşık, Çalı Çıkmazı Sk. │ Hocapaşa, Orhaniye Sk. │ Demirtaş, Fetva Yokuşu, Nazır İzzetefendi Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Fatih
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cibali, Astar, Hasan Baba, Hasan Baba Çıkmazı, Haydar, Haydar Yokuşu, Haydar İmareti, Karadeniz, Kıyak, Küçük Mektepli, Nevşehirli İbrahimpaşa, Sinan Camii, Vişnap Sk. │ Muhsine Hatun, Batumlu Sk. │ Yavuz Sultan Selim, Karadeniz, Şebnem Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
6 MAYIS 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Barbaros Hayrettin Paşa, 1019., 1020., 1023., 1028., 1029., 1030., 1030/1., 1030/2., 1030/3., 1030/4., 1032/1., 1033., 1034., 1034/1., 1035., 1036., 1036/1., 1037., 1040., 1041., 1042., 1044., Erhan Çavuşoğlu, Mimar Sinan Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Kazım Karabekir, 804., 805., 805/1., 806., 806/1., 807., 808., 809., 810., 812., 813., 813/1., 813/2., 821., 824., 827., 915., 916., 928., Şehit Sezer Önder Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Kazım Karabekir, 805/1., 805/2., 840., 841/1., 854., 854/1., 857., 859., 861., 931., 932., 933., 944., Efes, Şehit Sezer Önder Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
6 MAYIS 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güngören
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Sanayi, Adatepe, Adem Yavuz, Akça, Derecik, Engin, Eski Londra Asfalti, Eti, Etiler Çıkmazı, Hızır Reis, Kasım Paşa, Kavak, Kıvırcık, Murat Paşa, Nazlı, Oğuzhan, Sadık, Yunus Emre Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
6 MAYIS 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kadıköy
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Beyaz, Güzide, Karslılar, Uzunçayır, Biraderler, Cumhur, Demir, Barut, Ayazma, Barajyolu Alt, Biruni, Görgülü, Safran, Murat, Şensoy Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
6 MAYIS 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kartal
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Göksu, Kemalettin, Albay Sedat Bey Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
6 MAYIS 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçükçekmece
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Atakent, 240. Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Atakent, 240., Turgut Özal Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
6 MAYIS 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Formula Yolu, Aksu, Kurna-Ömerli Bağlantı Yolu, Çiçek, Kurtdoğmuş Yolu, Cuma, Sera, Kurna Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 18:30 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Azdavay, Seyran, Dervişzade, Alay, Pınar, 450 Konutlar, Bergüzar, Naneli, Bulut, Şehit Hasan Kurt, Ankara, Sezen, Gençlik, Kuğulu, Gözdağı, Ekspres, Fatih, Sancaktepe Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
6 MAYIS 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 18:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Bahçeköy Yeni, Karaağaç, Kemeraltı, Ladin, Menekşe, Orta Selvi, Pusula, Yukarı Dere Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Zekeriyaköy │ Maslak
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Garipçe, Boran, Fehim, Garipçe, Narin Çıkmazı Sk. │ Rumelifeneri, Ahmet Şimşek, Ay, Begonya, Büyük Atatürk, Cuma, Erkan, Fener Sarmaşığı, Fenergülü, Fesleğen, Fevzi Çakmak, Gonca Feneri Çıkmazı, Hasan Ali Yücel Okulu, Huş, Kaktüs Çiçeği, Kale Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ferahevler, Avşar, Balabandere, Birkan, Demircioğlu, Fidan, Gül Çiçeği, Mandalina, Mantar, Mor Salkım, Sabırlı, Salkım Söğüt, Süs Bitkisi, Vatan, Çayırlık, Çetin, Çimen, Çiçek, Şahinler Sk. │ Zekeriyaköy, Arıköy Söğüt Sk. │ İstinye, Balabandere, Darüşşafaka Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Rumelifeneri, Ketendere, Lalem, Lodos, Menderes Nehri, Orkide, Portakal Çiçeği, Rumeli Feneri Bilinmeyen, Rumeli Limanı, Rumeli Papatyası, Rumeli Zambak, Sancak, Sedef, Taka, Tekne, Türkeli Feneri, Yonca, Çiftlik, Öreke Kayalığı, İnönü Muharebe, İskele., İstiklal Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
6 MAYIS 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeni, Aktaş, Alkan, Beyza Çıkmazı, Ece, General Ali İhsan Türkkan, Geçit, Hamdi Coşkun, Hülya, Mehmet Silivrili, Mümin Çengel, Salkım, Taş, Toktaş, İhlas, Şair Baki, Şehit Bahattin Erişen Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Seymen, Akıncı, Akif Çeşme, Atak Çıkmazı, Dirik Çıkmazı, Gazi Yiğit, Gökkubbe, Mondros, Naim, Topraklı, Yalgın, Özkurt Sk.
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
6 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultanbeyli
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ulaşlı, Süphan, Sümeyye, Kınık, Çolak, Yeşilırmak, Sefer, Kayyum, Kurfalı, Güzel, Siret, Yeşilyurt, Karadağlı, İlim, Tavşan, Artvin, Amasya, Ağrı, İmar Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
6 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Formula Yolu, Aksu, Kurna-Ömerli Bağlantı Yolu, Çiçek, Kurtdoğmuş Yolu, Cuma, Sera, Kurna Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Rahman, Abdül Hamit (Soğullu Merkez), Kışla, Nurhayat, Hicret, Soğullu, Esenyol, Mezarlık Altı, Abdül Hamit Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Esenyol, Tokat, Soğullu Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Embeyler, Mehmet Akif Ersoy Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
6 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şişli
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 18:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Maslak
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Şişli
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kuştepe, Kısmet, Limon, Uğur 1, Şehit Ahmet Sk. │ Mecidiyeköy, Atakan, Başaran, Eski Osmanlı, Gülbahar, Hafız Ata, Hafız Ata Aralığı, Hark, Kısmet, Lati Lokum, Mecidiye Kuyu, Mecidiyeköy Yolu, Topuz, Zertop, Çağlar, Şehit Ahmet Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
6 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üsküdar
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Beyaz, Güzide, Karslılar, Uzunçayır, Biraderler, Cumhur, Demir, Barut, Ayazma, Barajyolu Alt, Biruni, Görgülü, Safran, Murat, Şensoy Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
6 MAYIS 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Zeytinburnu
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yeşiltepe, 265., 266., 267., 53/1., 57/1., 57/11., 57/12., 57/3., 57/4., 57/5., 57/A, 57/B, 74., 74/3., 53., 53/1., 53/10., 53/11., 53/2., 53/4., 53/5., 53/6., 53/9., 54/1., 54/3., 57/1., 74., Ahmet Kambur Sk. │ Beştelsiz, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Semiha Şakir Sk. │ Merkezefendi, Sabri Ülker Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Veliefendi, 74., 74/3., 289., 74/3. Ara, 75/1., 75/1. Ara, 75/3., 75/3 75/3B, 75/5., 75/6., 75/7., 75/B, 75/C, Ahmet Yesevi, Arif Şentürk, Şehit Onbaşı Yüksel Kutlu Ara Sk.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
6 MAYIS 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Çekmeköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Kağıthane ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Maltepe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Sancaktepe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Sultangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Tuzla ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Ümraniye ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.