ASKİ açıkladı: Muzrupağacin'deki 50 saatlik kesinti çilesi bugün bitiyor

Yayınlanma:
Ankara’da 6 Mayıs Çarşamba günü Çamlıdere, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. ASKİ verilerine göre Çamlıdere’nin Muzrupağacin Mahallesi'ndeki 50 saatlik su kesintisi de bugün akşam saatlerinde son bulacak.

6 MAYIS 2026 ANKARA SU KESİNTİLERİ

6 Mayıs 2026 Çarşamba günü Ankara’nın 3 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…

6 MAYIS 2026 ANKARA ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

Çamlıdere

  • Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi - 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 15:15 - 18:00 │ Süre: 50 saat 45 dakika
  • Konum: Muzrupağacin, 1. Kümeevler, 2. Kümeevler
  • Sebep: Sondaj istasyonunda pompa arızası

6 MAYIS 2026 ANKARA SİNCAN SU KESİNTİSİ

Sincan

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:30 - 14:30 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Alcı, Küme Evleri ve eski yerleşim bölgesi ve çevresi
  • Sebep: Q160 çapındaki dağıtım şebeke hattında arıza

6 MAYIS 2026 ANKARA YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Yenimahalle

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
  • Konum: İlk Yerleşim, 1918 Cad ve civarı
  • Sebep: 100'lük ductil boru arızası

6 MAYIS 2026 ANKARA AKYURT SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Akyurt ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 ANKARA ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Altındağ ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 ANKARA AYAŞ SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Ayaş ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 ANKARA BALA SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Bala ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 ANKARA BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Beypazarı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 ANKARA ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 ANKARA ÇUBUK SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Çubuk ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 ANKARA ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 ANKARA ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Etimesgut ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 ANKARA EVREN SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 ANKARA GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Gölbaşı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 ANKARA GÜDÜL SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Güdül ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 ANKARA HAYMANA SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Haymana ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 ANKARA KALECİK SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 ANKARA KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Keçiören ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 ANKARA KAZAN SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kazan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 ANKARA MAMAK SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Mamak ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 ANKARA NALLIHAN SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Nallıhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 ANKARA POLATLI SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Polatlı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 ANKARA PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Pursaklar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

6 MAYIS 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR SU KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

