Ankaralılar dikkat: 47 farklı noktada 8 saate varan enerji kesintisi yaşanacak

Ankara’da 6 Mayıs Çarşamba günü 17 ilçede toplam 47 farklı noktada planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Başkent EDAŞ tarafından şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında yayımlanan listede Altındağ, Çankaya, Keçiören ve Sincan gibi metropol ilçelerin yanı sıra çevre ilçelerde de 8 saati bulan enerji kısıtlamaları öngörülüyor.