Ankaralılar dikkat: 47 farklı noktada 8 saate varan enerji kesintisi yaşanacak
6 MAYIS 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
6 Mayıs 2026 Çarşamba günü Ankara’nın 17 ilçesinde 47 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
ASKİ açıkladı: Muzrupağacin'deki 50 saatlik kesinti çilesi bugün bitiyor
6 MAYIS 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Altındağ
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: 546, 552, 564, 562/1, 533, 538, 563, 530, 535, 528, 549, 568, 569, 531, 560, 532, 537, 536, 527, 829, 544, 515/1, Karapürçek Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
6 MAYIS 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayaş
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Ortabereket
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
6 MAYIS 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bala
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Abazlı, Dostlar Çiftliği, Karahasanlı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 19 Mayıs Afşar, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet Afşar, Torunoğlu, Dadaloğlu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: 19 Mayıs Afşar, Atatürk, 201, 203, 207, 212, 220, 219, 222, 217, Adnan Kahveci, Torunoğlu, Dadaloğlu, Yayla Afşar, Fatih Sultan Mehmet Afşar, Koçyayla, Yeniköy
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
6 MAYIS 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beypazarı
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 3, 4, 5 Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beypazarı
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:30 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Dibekören, Ozan, Oyma Ağaç, Karahisar, Yukarıbağdere, Soğukkuyu, Öşürler, Eğri, Aşağıbağdere, Karahisargölcük, Kavakköy, Belenalan, Beydili, Osmanköy, Kuruca, Demirköy
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
6 MAYIS 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çamlıdere
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 12:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Yukarıdere, Çamurla
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çamlıdere
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:30 - 17:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Sarıkaya, Kayabaşı, Dökük İçi, Yağlıca Aluç, Yağlıca Aluç Kayabaşı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çamlıdere
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Merkez Yediören, 2034, 13, 115, Fuzuli Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
6 MAYIS 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: 546, 552, 564, 562/1, 533, 538, 563, 530, 535, 528, 549, 568, 569, 531, 560, 532, 537, 536, 527, 829, 544, 515/1, Karapürçek Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kemer, Karaca, Kumkapı, Mahatma Gandi, Kehribar Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Abazlı, Dostlar Çiftliği, Karahasanlı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:30 - 11:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: 1784, 1785, 1778, 1730, 1779/2, 1779/1, 1768, 1781, 1787, 1760, 1782, 1788, 1780, 1759, Malazgirt, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 648 Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 786, 648 Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 645 Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: 1819, 1799, 1796, 1599, 1804, 1614, 1686, 1814, 1816, 1815, Gönül Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 18:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: 1805, 1800, 1807, 1796, 1806, 1820, 1637, 1804, 1801, 1803, 1809, 1808, 1810, 1811, 1799, 1790, Umut Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
6 MAYIS 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çubuk
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mutlu, Mutluköy
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
6 MAYIS 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çimşit, 677, Tepeyurt Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:30 - 11:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: 1784, 1785, 1778, 1730, 1779/2, 1779/1, 1768, 1781, 1787, 1760, 1782, 1788, 1780, 1759, Malazgirt, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 3358, 3386, 3310, 3387, 3366, 3385, 3372, 3375, 3384, 3369, 3383, 3367, 3465, 3439, 3449, 3450, 3463, 3435, 3492, 3456, 3491, 3378, 3374, 3474, 3382, 3348, 3392, 3466, 3346, 3493, 3461, 3403, 1, 1_1, 2, Ercan, Atatürk, Aydın Mah Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 3512, 3510, 3513, 3531, 3358, 3514, 3557, 3581, 3558, 3549, 3529, 3552, 3554, 3547, 3507, 3556, 3551, 3435, 3429, 3537, 1, 1_1, Ercan, Aydın Mah Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 3541, 3533, 3518, 3491, 3478, 3450, 3499, 3552, 3534, 3461, 3497, 3545, 3501, 3519, 3515, 3537, 3500, 3517, 3514, 1, 1_1, Atatürk, Aydın Mah Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
6 MAYIS 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kahramankazan
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: 3149, 3167, 525, Şemsettin, İnebahtı, Ali Gazi Yener, Canbey, Osmangazi, Fatih Sultan Mehmet, Fatih, Kılıçaslan, Ulubey, Karaca Ahmet Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
6 MAYIS 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kalecik
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:45 - 16:45 │ Süre: 7 saat
- Konum: 1, 19, Şehit Ali Yüzyıl, Koçak, Çankırı, Arkbürk, Ekiviran, Şehit Tümay Aktepe, Yeşilöz, Uludere, Şeyhmahmut, Yenidoğan Yeşilyurt Küme, Gölköyü Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
6 MAYIS 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keçiören
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 827 Ada, 680 Ada, 165, 166, 170, 15, 305, 171, Bahar, Kıbrıs, Kanuni Sultan Süleyman, Sirkeli Yeşilova Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Merkez Yediören, 2034, 13, 115, Fuzuli Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 10:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Çakmak, Akyol, Karga, Muradiye, Çömlek, Kalburcu, Çürük, Böcek, Balaban, Gelişmiş, Kavakderesi, Meyvali Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
6 MAYIS 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kızılcahamam
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Aşağıçanlı, Kasımlar Salın, Alpular, Yağcıhüseyin, Belpınar, Yayla Yağcıhüseyin, Yukarıçanlı, Yayla Salın, Köseler, Salın
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kızılcahamam
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yayla Pazar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
6 MAYIS 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mamak
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Lozan, Atatürk, Erdem, Barbaros, Odabaşı, Topalak, Karabayır, Odabaşı Karşıyaka Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Odabaşı Karşıyaka, Odabaşı Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Barbaros, Odabaşı Karşıyaka, Barbaros Küme, Odabaşı, Ağcataş Yolu Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: 1924 Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
6 MAYIS 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nallıhan
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:30 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Dibekören, Ozan, Oyma Ağaç, Karahisar, Yukarıbağdere, Soğukkuyu, Öşürler, Eğri, Aşağıbağdere, Karahisargölcük, Kavakköy, Belenalan, Beydili, Osmanköy, Kuruca, Demirköy
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
6 MAYIS 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Polatlı
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Aşağı (Caminin Doğusu), Yukari, Babayakup, Yukari (Yolun Solu), Yukari (Yolun Sağı), Aşağı (Caminin Batısı), Aşağı Gençali, Yukari Gençali
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
6 MAYIS 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pursaklar
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 827 Ada, 680 Ada, 165, 166, 170, 15, 305, 171, Bahar, Kıbrıs, Kanuni Sultan Süleyman, Sirkeli Yeşilova Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 19, 201, 193, 199, 189, 211, 270, 219, 202, 192, 203, 208, 346, 210, 200, 216, 195, 207, 209, 350, 226, 191, 308, Genç Osman, Yeşilyurt Mah, Kıbrıs, Bahtiyar, İbrahim Müteferrika, Medeni, Genç Osman, Sirkeli Yeşilova, Mürüvvet Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 171, 189, 107, 167, 307, Mevlana, Keklik, Kerem, Hakikat, Kıbrıs, Sirkeli Yeşilova, Kostüm, Limon, Köklü, Köstebek Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Merkez Yediören, 2034, 13, 115, Fuzuli Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
6 MAYIS 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sincan
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Osmaniye, Yeni Yerleşim Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:30 - 15:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 1601, Yeni Peçenek Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çimşit, 677, Tepeyurt Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Merkez Yediören, 2034, 13, 115, Fuzuli Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Kızılırmak, Levent, Feyza, Fakülte, Nergiz, Falcı, Figen, Gökhan, Pazar, Plevne, 16/2, 18/1, 19/2, Fecri Ebcioğlu, Çağlayan, Fosfor Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
6 MAYIS 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Akyurt ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Etimesgut ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Güdül ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Haymana ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
6 MAYIS 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.