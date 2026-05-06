Ankaralılar dikkat: 47 farklı noktada 8 saate varan enerji kesintisi yaşanacak

Ankaralılar dikkat: 47 farklı noktada 8 saate varan enerji kesintisi yaşanacak
Yayınlanma:
Ankara’da 6 Mayıs Çarşamba günü 17 ilçede toplam 47 farklı noktada planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Başkent EDAŞ tarafından şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında yayımlanan listede Altındağ, Çankaya, Keçiören ve Sincan gibi metropol ilçelerin yanı sıra çevre ilçelerde de 8 saati bulan enerji kısıtlamaları öngörülüyor.

6 MAYIS 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

6 Mayıs 2026 Çarşamba günü Ankara’nın 17 ilçesinde 47 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

ASKİ açıkladı: Muzrupağacin'deki 50 saatlik kesinti çilesi bugün bitiyorASKİ açıkladı: Muzrupağacin'deki 50 saatlik kesinti çilesi bugün bitiyor

6 MAYIS 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Altındağ

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
  • Konum: 546, 552, 564, 562/1, 533, 538, 563, 530, 535, 528, 549, 568, 569, 531, 560, 532, 537, 536, 527, 829, 544, 515/1, Karapürçek Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

6 MAYIS 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ayaş

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
  • Konum: Ortabereket
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

6 MAYIS 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bala

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Abazlı, Dostlar Çiftliği, Karahasanlı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Bala

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: 19 Mayıs Afşar, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet Afşar, Torunoğlu, Dadaloğlu
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Bala

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: 19 Mayıs Afşar, Atatürk, 201, 203, 207, 212, 220, 219, 222, 217, Adnan Kahveci, Torunoğlu, Dadaloğlu, Yayla Afşar, Fatih Sultan Mehmet Afşar, Koçyayla, Yeniköy
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

6 MAYIS 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beypazarı

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 3, 4, 5 Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Beypazarı

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 17:30 │ Süre: 7 saat 30 dakika
  • Konum: Dibekören, Ozan, Oyma Ağaç, Karahisar, Yukarıbağdere, Soğukkuyu, Öşürler, Eğri, Aşağıbağdere, Karahisargölcük, Kavakköy, Belenalan, Beydili, Osmanköy, Kuruca, Demirköy
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

6 MAYIS 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çamlıdere

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 12:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: Yukarıdere, Çamurla
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çamlıdere

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 13:30 - 17:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
  • Konum: Sarıkaya, Kayabaşı, Dökük İçi, Yağlıca Aluç, Yağlıca Aluç Kayabaşı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çamlıdere

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Merkez Yediören, 2034, 13, 115, Fuzuli Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

6 MAYIS 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
  • Konum: 546, 552, 564, 562/1, 533, 538, 563, 530, 535, 528, 549, 568, 569, 531, 560, 532, 537, 536, 527, 829, 544, 515/1, Karapürçek Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Kemer, Karaca, Kumkapı, Mahatma Gandi, Kehribar Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Abazlı, Dostlar Çiftliği, Karahasanlı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:30 - 11:30 │ Süre: 1 saat
  • Konum: 1784, 1785, 1778, 1730, 1779/2, 1779/1, 1768, 1781, 1787, 1760, 1782, 1788, 1780, 1759, Malazgirt, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 648 Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 786, 648 Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 645 Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
  • Konum: 1819, 1799, 1796, 1599, 1804, 1614, 1686, 1814, 1816, 1815, Gönül Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 14:00 - 18:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: 1805, 1800, 1807, 1796, 1806, 1820, 1637, 1804, 1801, 1803, 1809, 1808, 1810, 1811, 1799, 1790, Umut Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

6 MAYIS 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çubuk

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Mutlu, Mutluköy
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

6 MAYIS 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gölbaşı

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Çimşit, 677, Tepeyurt Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:30 - 11:30 │ Süre: 1 saat
  • Konum: 1784, 1785, 1778, 1730, 1779/2, 1779/1, 1768, 1781, 1787, 1760, 1782, 1788, 1780, 1759, Malazgirt, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 3358, 3386, 3310, 3387, 3366, 3385, 3372, 3375, 3384, 3369, 3383, 3367, 3465, 3439, 3449, 3450, 3463, 3435, 3492, 3456, 3491, 3378, 3374, 3474, 3382, 3348, 3392, 3466, 3346, 3493, 3461, 3403, 1, 1_1, 2, Ercan, Atatürk, Aydın Mah Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 3512, 3510, 3513, 3531, 3358, 3514, 3557, 3581, 3558, 3549, 3529, 3552, 3554, 3547, 3507, 3556, 3551, 3435, 3429, 3537, 1, 1_1, Ercan, Aydın Mah Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 3541, 3533, 3518, 3491, 3478, 3450, 3499, 3552, 3534, 3461, 3497, 3545, 3501, 3519, 3515, 3537, 3500, 3517, 3514, 1, 1_1, Atatürk, Aydın Mah Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

6 MAYIS 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kahramankazan

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: 3149, 3167, 525, Şemsettin, İnebahtı, Ali Gazi Yener, Canbey, Osmangazi, Fatih Sultan Mehmet, Fatih, Kılıçaslan, Ulubey, Karaca Ahmet Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

6 MAYIS 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kalecik

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:45 - 16:45 │ Süre: 7 saat
  • Konum: 1, 19, Şehit Ali Yüzyıl, Koçak, Çankırı, Arkbürk, Ekiviran, Şehit Tümay Aktepe, Yeşilöz, Uludere, Şeyhmahmut, Yenidoğan Yeşilyurt Küme, Gölköyü Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

6 MAYIS 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Keçiören

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 827 Ada, 680 Ada, 165, 166, 170, 15, 305, 171, Bahar, Kıbrıs, Kanuni Sultan Süleyman, Sirkeli Yeşilova Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Keçiören

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Merkez Yediören, 2034, 13, 115, Fuzuli Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Keçiören

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 10:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
  • Konum: Çakmak, Akyol, Karga, Muradiye, Çömlek, Kalburcu, Çürük, Böcek, Balaban, Gelişmiş, Kavakderesi, Meyvali Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

6 MAYIS 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kızılcahamam

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Aşağıçanlı, Kasımlar Salın, Alpular, Yağcıhüseyin, Belpınar, Yayla Yağcıhüseyin, Yukarıçanlı, Yayla Salın, Köseler, Salın
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Kızılcahamam

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Yayla Pazar
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

6 MAYIS 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mamak

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Lozan, Atatürk, Erdem, Barbaros, Odabaşı, Topalak, Karabayır, Odabaşı Karşıyaka Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Mamak

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Odabaşı Karşıyaka, Odabaşı Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Mamak

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Barbaros, Odabaşı Karşıyaka, Barbaros Küme, Odabaşı, Ağcataş Yolu Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Mamak

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: 1924 Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

6 MAYIS 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nallıhan

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 17:30 │ Süre: 7 saat 30 dakika
  • Konum: Dibekören, Ozan, Oyma Ağaç, Karahisar, Yukarıbağdere, Soğukkuyu, Öşürler, Eğri, Aşağıbağdere, Karahisargölcük, Kavakköy, Belenalan, Beydili, Osmanköy, Kuruca, Demirköy
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

6 MAYIS 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Polatlı

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Aşağı (Caminin Doğusu), Yukari, Babayakup, Yukari (Yolun Solu), Yukari (Yolun Sağı), Aşağı (Caminin Batısı), Aşağı Gençali, Yukari Gençali
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

6 MAYIS 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Pursaklar

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 827 Ada, 680 Ada, 165, 166, 170, 15, 305, 171, Bahar, Kıbrıs, Kanuni Sultan Süleyman, Sirkeli Yeşilova Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Pursaklar

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 19, 201, 193, 199, 189, 211, 270, 219, 202, 192, 203, 208, 346, 210, 200, 216, 195, 207, 209, 350, 226, 191, 308, Genç Osman, Yeşilyurt Mah, Kıbrıs, Bahtiyar, İbrahim Müteferrika, Medeni, Genç Osman, Sirkeli Yeşilova, Mürüvvet Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Pursaklar

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 171, 189, 107, 167, 307, Mevlana, Keklik, Kerem, Hakikat, Kıbrıs, Sirkeli Yeşilova, Kostüm, Limon, Köklü, Köstebek Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Pursaklar

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Merkez Yediören, 2034, 13, 115, Fuzuli Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

6 MAYIS 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sincan

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Osmaniye, Yeni Yerleşim Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sincan

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 13:30 - 15:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 1601, Yeni Peçenek Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sincan

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Çimşit, 677, Tepeyurt Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sincan

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Merkez Yediören, 2034, 13, 115, Fuzuli Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sincan

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
  • Konum: Kızılırmak, Levent, Feyza, Fakülte, Nergiz, Falcı, Figen, Gökhan, Pazar, Plevne, 16/2, 18/1, 19/2, Fecri Ebcioğlu, Çağlayan, Fosfor Sok
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

6 MAYIS 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Akyurt ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

6 MAYIS 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

6 MAYIS 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Etimesgut ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

6 MAYIS 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

6 MAYIS 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Güdül ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

6 MAYIS 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Haymana ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

6 MAYIS 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

6 MAYIS 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
Türkiye
İstanbul’da yaz provası! Sıcakların tırmanacağı tarihi açıkladı
İstanbul’da yaz provası! Sıcakların tırmanacağı tarihi açıkladı
Ankara'da 'Çirkinler' çetesine operasyon: 5 kişi tutuklandı
Ankara'da 'Çirkinler' çetesine operasyon: 5 kişi tutuklandı
Bingöl'de günlerdir kayıp emekli öğretmenin izi sürülüyor
Bingöl'de günlerdir kayıp emekli öğretmenin izi sürülüyor