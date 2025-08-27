“6 kiliseye ruhsat verildi” iddiasına belediyeden yalanlama

Halktv.com.tr/ÖZEL

Adıyaman Belediyesi, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Belediyemizin kayıtlarında yapılan incelemede iddia edildiği gibi herhangi bir kilise inşaat izni veya ruhsat talebi bulunmamaktadır. Belediyemiz de iddia edildiği gibi hiçbir kilise için inşaat ruhsatı düzenlememiştir. Dolayısıyla, bahsi geçen haberlerde yer alan ‘6 kiliseye ruhsat verildi’ iddiası tamamen asılsız, gerçeğe aykırı ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir” denildi.

Belediye yalnızca bir başvuruya işlem yapıldığını aktararak, “Yalnızca Diyarbakır Protestan Kilisesi, 28.12.2023 tarihinde mesken ruhsatı başvurusunda bulunmuş olup, bu başvuru üzerine MESKEN RUHSATI düzenlenmiştir” bilgisini verdi.

Adıyaman’ın çok kültürlü yapısına dikkat çeken açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“Kadim tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Adıyaman’ımız, farklı kültürlerin ve inançların yüzyıllardır kardeşçe bir arada yaşadığı bir hoşgörü şehridir. Ortak yaşam kültürü üzerine inşa edilen bu kardeşlik mirası, şehrimizin en büyük zenginliğidir. Ancak gerçeği yansıtmayan bu tür haber ve paylaşımlar, bu kardeşlik hukukuna gölge düşürmekte; toplumsal barışı zedelemekte ve farklı inanç gruplarında kırgınlık ile huzursuzluklara yol açmaktadır.”

Belediye, hizmetlerini ayrım gözetmeden sürdürdüğünü vurgulayarak, “Adıyaman Belediyesi olarak, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve anayasamızla güvence altına alınan din ve vicdan hürriyetine uygun şekilde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kentimizde yaşayan tüm hemşehrilerimize hiçbir ayrım yapmaksızın eşit ve adil hizmet sunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Son olarak açıklamada, “Toplumsal barışımızı zedelemeye, kamu huzurunu bozmağa ve Belediyemizi yıpratmaya dönük bu tür asılsız haberlere karşı gerekli tüm yasal yollara başvurulacağını hatırlatır; halkımızın da bu tür gerçek dışı iddialara itibar etmemesi gerektiğini önemle bildiririz” denilerek kamuoyuna çağrı yapıldı.