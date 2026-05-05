6 kez kelepçe kırdı, 30 kez ihlal etti: Bir kadın daha katledilmeden durdurun

Yayınlanma:
Ankara'da 4 yıldır eski eşinin ölüm tehditleri altında yaşayan kamu görevlisi iki çocuk annesi Ezgi Ö., saldırganın elektronik kelepçeyi 6 kez kırmasına ve koruma kararlarını 30'a yakın kez ihlal etmesine rağmen dışarıda olması nedeniyle Adalet Bakanlığı'na "Beni yaşatın" çağrısı

Kamu görevlisi ve iki çocuk annesi 40 yaşındaki Ezgi Ö., 4 yıl önce boşandığı 46 yaşındaki Mehmet Yılmaz B. tarafından sistematik olarak tehdit ediliyor. Bursa'da sokak ortasında darbedilmesinin ve ölüm tehditleri almasının ardından Ankara'ya taşınan Ezgi Ö.'nün peşini bırakmayan saldırgan, son olarak 28 Nisan'da elektronik kelepçesini 6'ncı kez kırdı.

Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi tarafından uyarılması üzerine 30 Nisan'da Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Ezgi Ö., eski eşinin nerede olduğunun günlerce tespit edilemediğini belirtti. Ezgi Ö., savcılığa sunduğu dilekçesinde saldırganın bugüne kadar 30'a yakın kez kelepçe tedbirini ihlal ettiğini ve etkin koruma tedbirlerinin eksiksiz uygulanması gerektiğini vurguladı. Mehmet Yılmaz B., pazar günü akşam saatlerinde yakalanarak elektronik kelepçesi yeniden takıldı ancak mağdur kadın için hayati risk devam ediyor.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLI SALDIRI

Olayın geçmişi, yargı sisteminin ve koruma kararlarının işlevselliğine dair ciddi veriler içeriyor. Mehmet Yılmaz B.'nin 2022 yılında boşanma aşamasındayken eve zorla girerek Ezgi Ö.'ye çocuklarının gözü önünde bıçakla saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yere düşen bıçağını alan saldırganın Ezgi Ö.'ye yöneldiği, o tarihte 10 yaşında olan büyük çocuğun ise annesini korumaya çalıştığı görüldü.

Bu saldırının ardından 25 Kasım 2022'de boşanan Ezgi Ö., çocuklarıyla birlikte gizlilik kararı aldırarak Ankara'ya yerleşti. Ancak Mehmet Yılmaz B., gizlilik kararına rağmen adresi tespit ederek Ankara'ya taşındı ve tehditlerine devam etti. 2023 yılının Nisan ayında ilk kez elektronik kelepçe tedbiri uygulanırken, saldırgan hakkında tehdit suçundan dava açıldı.

SAĞLIK RAPORUYLA TAHLİYE VE SÜREKLİ İHLAL

Koruma kararlarının etkisiz kaldığı süreç 2023 Temmuz ayında devam etti. Mehmet Yılmaz B., üzerindeki elektronik kelepçeye rağmen Ezgi Ö.'nün evinin kapısına dayandı. Olayın ardından tutuklanan saldırgan, 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra düzenlenen bir sağlık raporu gerekçe gösterilerek tahliye edildi.

Ezgi Ö., tahliye sürecine ve rapora ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir süre tutuklu yargılandı; ancak düzenlenen sağlık raporuyla serbest bırakıldı. Rapora defalarca kez itiraz ettim. Bu rapor onu güçlendirdi. 'Nasıl olsa ceza almıyorum' diyerek, tehdit ve hakaretlerine devam etti. Adli Tıp Kurumu'ndan da 'Bu adamın akıl sağlığı yerinde, ceza verebilirsiniz' raporu çıktı. Ama o hâlâ dışarıda."

Saldırıların dijital boyutu da dosyada yer aldı. Mehmet Yılmaz B.'nin Ezgi Ö.'ye gönderdiği mesajlarda, "Saplantı oldun bende. Hapis asla, ölürüm de girmem. İstersen mahkemeye sunabilirsin, yüzünü cehenneme çeviririm" şeklinde tehditler savurduğu görüldü.

"ÖLMEMEK İÇİN BOŞANDIM ŞİMDİ EVE HAPSOLDUK"

Yaşadığı süreci anlatan Ezgi Ö., sadece kendisinin değil çocuklarının da hayatının durma noktasına geldiğini belirtti. 2022 yılındaki bıçaklı saldırıda şans eseri kolundan yaralanarak kurtulduğunu söyleyen Ezgi Ö., "7 Aralık 2022'de küçük oğlumu öldürmekle tehdit etti. 'Ahtım olsun en sevdiğini alacağım. Yapma diye yalvaracaksın. Önce ondan başlayacağım' demişti. Elektronik kelepçe tedbiri yetersiz. Şu an yaşıyorsam canımı Bağlıca Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na borçluyum. Bir özel koruma gibi her kelepçe kırıldığında yanımda oldular" dedi.

Kelepçe ihlalleri nedeniyle normal bir hayat süremediklerini vurgulayan Ezgi Ö., son çağrısını şu sözlerle yaptı:

"Kelepçe kırıldığında çocuklarım okula gidemiyor, ben işe gidemiyorum. Amirlerim de 'İşe gelme, kendini güvene al' diye destek oluyorlar ama bu böyle çözülecek bir mesele değil. Ben ve çocuklarım hiçbir şeyin bedelini ödemek zorunda değiliz. Çocuklarım için yaşamak istiyorum. Kelepçeyi kırdığı bir gün de üzerinde ruhsatsız silah yakaladılar. Adalet Bakanlığı'na yalvarıyorum bir kadın daha katledilmeden durdurun bu adamı. Bu adam, bu kadar eziyeti yapıp, bu kadar tehdit, bu kadar kelepçe kırma, bu kadar ihlali yapıp elini kolunu sallayarak ortada gezmesin." (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

