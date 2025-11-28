50 kuruşun iadesi için bin 600 dava açtı: AYM'den cezayı yedi!

50 kuruşun iadesi için bin 600 dava açtı: AYM'den cezayı yedi!
Yayınlanma:
Anayasa Mahkemesi (AYM), bankacılık sistemindeki bir boşluktan yararlanarak 50 kuruş ile 4 lira arasındaki küçük tutarlı iade talepleri için akrabaları adına binden fazla dava açan kişinin başvurusunu reddetti. AYM, bu eylemin "hak arama özgürlüğünün kötüye kullanılması" olduğuna hükmederek başvurucuları 2'şer bin lira disiplin para cezasına çarptırdı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), bankacılık sistemindeki küçük tutarlı vergi iadesi işlemlerini kullanarak yüzlerce dava açan bir kişinin bireysel başvurusunu reddederek başvurucuları para cezasında çaptırdı. Başvuru sahibi, akrabalarının banka hesapları üzerinden yapılan altın satış işlemlerinde kesilen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nin (BSMV) iadesini talep etmişti.

KAZANÇ ELDE ETME AMACI VURGUSU

AYM’ye taşınan süreçte, başvurucuların avukatının kendisinin ve eşinin akrabaları adına 50 kuruş ile 4 lira arasındaki BSMV iadeleri için ayrı ayrı bin 600’ün üzerinde dava açtığı tespit edildi. Bu davaların bir kısmında vekâlet ücretine hükmedilirken, başvurucu vekili vekâlet ücreti alamadığı kararları AYM'ye taşımıştı.

Mahkeme heyeti, kararda, başvurucular vekilinin kendi ve eşinin akrabaları adına binden fazla dava açtığına, dava konusu işlemlerin vekâlet ücreti kazanmak amacıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

HSK'dan 621 hakim ve savcı hakkında karar! Mehmet Ağar'la yemek yiyen başsavcı Yargıtay'a atandıHSK'dan 621 hakim ve savcı hakkında karar! Mehmet Ağar'la yemek yiyen başsavcı Yargıtay'a atandı

AYM'nin kararında şu ifadelere yer verildi:

"Aralarında yakın akrabalık ilişkisi bulunduğu anlaşılan başvurucular ve vekillerince gerçekleştirilen altın alış işlemleri üzerine kesilen BSMV'lerin iptali ve iadesi talebiyle açılan davaların gerçek bir uyuşmazlığa dayanmadığı ve hükmedilmesi olası çok sayıda vekâlet ücretine odaklanılarak suni olarak oluşturulduğu gözlemlenmiştir."

HUKUK DEVLETİ İLKESİ VE PARA CEZASI

Mahkeme, başvurucular vekilinin, vergi mahkemelerinin iş yüklerini ciddi şekilde artırmasına ve yargılama sürelerinin uzamasına neden olduğunu belirtti. Aynı tutumun AYM nezdinde de sürdürüldüğünü tespit eden mahkeme, somut olayın koşulları bir bütün olarak değerlendirildiğinde dava ve bireysel başvuru hakkının açıkça kötüye kullanıldığı sonucuna ulaştı.

AYM, bu emsal kararla, başvurucuları ayrı ayrı 2'şer bin lira disiplin para cezasına çarptırdı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

