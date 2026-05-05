GDZ Elektrik'ten İzmir için uyarı: 8 saat boyunca elektrik yok

SPOT:İzmir'de 5 Mayıs Salı günü tam 15 ilçede toplam 24 noktada planlı elektrik kesintisi yapılacak. GDZ Elektrik tarafından şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle yayımlanan listede; Bayraklı, Bornova, Buca ve Seferihisar gibi bölgelerde kesintilerin süresi 8 saati bulacak.