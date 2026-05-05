GDZ Elektrik'ten İzmir için uyarı: 8 saat boyunca elektrik yok
5 MAYIS 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
5 Mayıs 2026 Salı günü İzmir’in 15 ilçesinde 24 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
5 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayındır
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Hisarlık, Hisarlık Sok, Başyayla Sok
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışması
5 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayraklı
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Doğançay, 7195/5., 7190/5., 7190., 7190/9., 7190/4., 7190/7. Sok
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışması
Bayraklı
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cengizhan, 1615/7., 1620/15., 2181/10., 1620/5., 1620/4., 1615/17., 1615/16., 1615/15., 2181/11. Sok
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışması
5 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bergama
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Dereköy Hacılar, Hacılar Köyü İç Yolu │ Çobanlar, Çobanlar Köyü İç Yolu │ Akçenger, Akçenger Köyü İç Yolu │ Tırmanlar, Tırmanlar Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışması
Bergama
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Yukarıbey Kaplan, Kaplanköy Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışması
5 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beydağ
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Aktepe, Aydın Sok, Hacı Kırlı Cd, Hasan Çavuş Cd, Özer Sok, Palamut Sok, Afacan Sok, Çatal Sok, Köprübaşı Mevkii Sok, Baraj Çevre Yolu Sok, 80 Yıl Cd, Hürriyet Cd, Stadyum Yolu Sok, Kırlı Sok │ Atatürk, Nazilli Cd
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışması
5 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Çiçekli, 8500., Kardelen, Manolya, Pınarlı, Yasemin, Çamlık Cd, Çitlenbik, Çiçekli Cd, Akasya, Açelya, Fulya Sok │ Yakaköy, Poligon Sok, Yaka Cd │ Karaçam
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışması
Bornova
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Mevlana, 1700., 1776/9., 1776/8., 1776/7., 1776/14., 1776/13., 1776., 1711/5., 1711/4., 1711/3., 1710/5., 1710/4., 1710/2., 1710., 1707/9., 1707/11., 1707/10. Sok
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışması
Bornova
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Zafer, 4307., 4309., 4311., 4402., Kemalpaşa Cd, 4404. Sok, Yener Cd
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışması
5 MAYIS 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Buca
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Çamlık, 806., 791., 793., 795., 797., 798., 801., 803., 803/1., 812., 808/1., 808., 816. Sok
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışması
5 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çeşme
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Cumhuriyet, 4505/1., 4500., 4501., 4503., 4504., 4505., 4506., 4510., 4511., 4531., 4535., 4534. Sok
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışması
5 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Foça
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Hacıveli, 32/1., 33/2., 33/3., 33/4., 407., 409., 412., 422., 422/2., 423/3., 425., 426., 428., 430., 432., 433., 434/2., 435., Foça İzmir Karayolu, 423/2., 33/5., 422/3., 30/5., 482., 482/1., 481., 434., 422/1., 431., 431/1., 431/2., 423/1., 433/1., 30/4., 481/1., 426/1., 423., 30/2., 483., 24., 30/1., 30/3., 31., 31/1. Sok │ Kazım Dirik, 454/1., 470., 471., 452., 469., 467., 402/2., 444., 1/5., 403/1., 3/3., 421/1., Pazar Sok, 1/1., 1/2., 1/3., 1/4., 1/6., 10., 10/1., 10/2., 10/3., 10/5., 417/3., 419/2., 419/4., 2/1., 2/3., 2/4., 2/5., 27/1., 3., 3/1., 3/2., 4/1., 401., 402., 404., 405., 408., 417., 417/1., 417/2., 419., 419/3., 421., 427., 429., 442., 443., 445., 453., 454., 455., 5/1., 6., 6/1., 7/1., 7/2., 7/3., 8/1., 8/2., 8/3., 472., 466., 4/2., 468., 446., 447., 448., 460., 441., 458., 459., 449/1., 457., 453/1. Sok │ Yenibağarası, 20. Sok
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışması
5 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karşıyaka
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yamanlar, Karagöl Yolu Küme Evleri, Yamanlar Küme Evleri │ Sancaklı, Sancaklı Küme Evleri, Sancaklı Köyü, Sancaklı Köy Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışması
5 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kemalpaşa
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ulucak Mustafa Kemal Atatürk, 35/1., 9425. Sok
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışması
Kemalpaşa
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Sinancılar, Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd │ Yenikurudere │ Bağyurdu 29 Ekim, Durmuşça Sok │ Sarılar, Saz Mahallesi Yolu Küme Evleri, Beyler Yolu Küme Evleri, Saz Mah. Yolu │ Ovacık, Çamiçi Yolu Küme Evleri, Merkez Yolu, Karabağlar Yolu Küme Evleri, Güvendik Yolu Küme Evleri, Dedekler Yolu Küme Evleri, Damlar Yolu Küme Evleri, Cevizdere Yolu Küme Evleri, Celiller Yolu Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışması
5 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kiraz
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Karaburç, Yukarı Yıkık Han Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu │ Arkacılar, Okkataşı Küme Evleri │ Çömlekçi, Ova Küme Evleri │ Şemsiler, Akkavaklar Küme Evleri, Mandal Küme Evleri, Kemer, Şemsiler Merkez Sok, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri, Değirmen Sok │ Suludere, Kocaçınarlar Küme Evleri │ Umurcalı, Umurcalı Küme Evleri, Gürova Küme Evleri, Yıkık Han, Kemer Küme Evleri, Çakaltepe Küme Evleri, Hanyıkığı Mandal, Umurcalı Yolu │ Yeniköy, Kırlıova Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışması
5 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menderes
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Çukuraltı, 2067., Mustafa Kemal Paşa Blv, 2069., 2084., 2086., 2092., 2094. Sok
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışması
5 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menemen
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: İğnedere, İğnedere Görece Yolu Sok, İğnedere Küme Evleri │ Turgutlar, Turgutlar Küme Evleri │ Telekler, Telekler Küme Evleri │ Süleymanlı, Yayla Önü Küme Evleri, 919/1., 929., 928., 927., 926., 925., 924., 923., 922., 921/2., 921., 920., 921/3., 919., 923/1., Hasanlar Süleymanlı Yolu Sok, 931., 928/3., 920/1., 928/1., 920/3., 928/2. Sok │ Kır │ Bozalan, Bozalan Küme Evleri │ Görece, Görece Küme Evleri, 910., 911., 912., 913., 914., 915., 916., 917. Sok, Görece Köyü
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışması
Menemen
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Yayla, Emir Alem Kanal Yolu Sok, Yayla Küme Evleri, 2715/1. Toprak Yol, Hasır Sok, 2508., Yayla Ova Küme Evleri, 2508/1. Sok │ Değirmendere, 2730., Çınar Sok, Şehit Er Barış Demir Cd, Gediz Sok, 2729., 2726., 2727., Değirmendere Ova Küme Evleri │ Yahşelli, 6339/1., 6341., 6337., 6336., 6339., 6333/1., 6342., Kum Ocağı Sok, 6321., 6338., 6340., 6334. Sok │ İğnedere, Hasanlar Süleymanlı Yolu Sok, İğnedere Görece Yolu Sok │ Görece, Görece Küme Evleri, 912. Sok, İğnedere Küme Evleri │ Hasanlar, Eski Köy Yolu Küme Evleri │ Süleymanlı
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışması
5 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yusufdere, Yusufdere Küme Evleri │ Kayaköy
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışması
Ödemiş
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Artıcak, Artıcak Yaylası Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışması
5 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Seferihisar
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Sığacık, 176., 170., 182., 190., 192/1., 177., 192., 194., 179., 137/27., 181., 178., 171., 173/1., 173/3., 175., 137/32., 137/41., 174., 193., 191., 183., 190., 194., 170., 137., 137/1., 137/15., 137/2., 137/25., 137/28., 137/29., 137/3., 137/31., 137/13., 137/34., 137/26., 173/2., 173., 137/5., 137/38., 137/37. Sok
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışması
Seferihisar
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Sığacık, 138/7., 138/9., Akkum Cd, 125/8., 128., 129., 125/6., 125/5., 125., 125/1., 125/10., Sığacık Cd, 125/2., Liman Cd, 125/3., 138., 138/1., 138/2., 138/3., 138/5. Sok
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışması
Seferihisar
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Sığacık, 136., 135., 134., 133., 132., 131., 130., 129., Mustafa Kemal Atatürk Meydanı, 126., 127., 128., Şadırvan Sok, Park İçi Yolu, Liman Cd, Akkum Cd
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışması
5 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Aliağa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Balçova ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Çiğli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Dikili ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Güzelbahçe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Karabağlar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Karaburun ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Kınık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Konak ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Tire ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Torbalı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Urla ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.