İZSU duyurdu: 68 saat sonra Uzundere'ye sular tekrar gelecek

İZSU duyurdu: 68 saat sonra Uzundere'ye sular tekrar gelecek
Yayınlanma:
İzmir'de 5 Mayıs Salı günü 9 ilçede toplam 13 ayrı su kesintisi yaşanacak. İZSU verilerine göre Konak, Karabağlar, Bayraklı ve Menemen başta olmak üzere birçok bölgede şebeke yenileme ve arıza tamiratı nedeniyle musluklar kuruyacak. Ödemiş Uzundere'yi etkisi altına alan 68 saatlik kesintinin ise bugün akşam saatlerinde bitmesi bekleniyor.

5 MAYIS 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ

5 Mayıs 2026 Salı günü İzmir’in 9 ilçesinde 13 farklı su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…

5 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

Bayraklı

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 09:50 - 12:50 │ Süre: 3 saat
  • Konum: CengizhanÇayMuhittin ErenerR.Şevket İnce, Şhtali Erbil Sokak İçi
  • Sebep: Şebeke Yenileme/Döşeme

5 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

Karabağlar

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 10:16 - 12:16 │ Süre: 2 saat
  • Konum: EsentepeFahrettin AltayGeneral Kazım ÖzalpMuammer AkarÜçkuyular, 47/3 Sok, 47/1 Sok KVŞ
  • Sebep: Şebeke Yenileme/Döşeme

Karabağlar

  • Tarih: 16 Nisan 2026 Perşembe'den itibaren 22 gün (pazar günleri hariç)
  • Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Arap Hasan
  • Sebep: Arızalı branşmanların yenilenmesi - İçme suyu altyapı çalışması

5 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ

Karaburun

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 08:46 - 12:00 │ Süre: 3 saat 14 dakika
  • Konum: Mordoğan, Kamukent Sitesi
  • Sebep: Ana Boru Arızası

5 MAYIS 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ

Kınık

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: FatihTürkcedit
  • Sebep: Vana Arızası

5 MAYIS 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ

Konak

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 10:31 - 17:00 │ Süre: 6 saat 29 dakika
  • Konum: FerahlıMehmet AkifSaygıUlubatlıYavuz Selim
  • Sebep: Şebeke Yenileme/Döşeme - Toros Cad İçi

5 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ

Menemen

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 09:33 - 12:33 │ Süre: 3 saat
  • Konum: CumhuriyetGaziMustafa Kemal AtatürkUlus
  • Sebep: Ana Boru Arızası

Menemen

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 08:54 - 11:55 │ Süre: 3 saat 1 dakika
  • Konum: Ayvacık
  • Sebep: Bağlantı Çalışması - Yeni Hat Bağlantısı

5 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

Ödemiş

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 10:27 - 12:50 │ Süre: 2 saat 23 dakika
  • Konum: Kayaköy
  • Sebep: Ana Boru Arızası

Ödemiş

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 10:01 - 12:30 │ Süre: 2 saat 29 dakika
  • Konum: Seyrekli
  • Sebep: Müteahhit Çalışması - Anaboru Arızası

Ödemiş

  • Tarih: 2 Mayıs 2026 Cumartesi - 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 21:33 - 18:00 │ Süre: 68 saat
  • Konum: Uzundere
  • Sebep: Pompa Arızası - Pompa Motor Arızası

5 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

Seferihisar

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 10:40 - 12:40 │ Süre: 2 saat
  • Konum: CamikebirÇolak İbrahim Bey
  • Sebep: Ana Boru Arızası

5 MAYIS 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ

Urla

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 10:22 - 12:22 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Atatürkİskele
  • Sebep: Şebeke Yenileme/Döşeme - Ana Hat Döşeme Yenilemesi

5 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bergama ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bornova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Çiğli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Foça ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Menderes ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Tire ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Torbalı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Türkiye
Gülistan Doku'nun cesedini şişe kapağı testiyle aramışlar! JAK personeli ifade verdi
Gülistan Doku'nun cesedini şişe kapağı testiyle aramışlar! JAK personeli ifade verdi
Beylikdüzü’ndeki sır ölümde 1 tutuklama! Aracın içinde vurulmuş halde bulunmuştu
Beylikdüzü’ndeki sır ölümde 1 tutuklama! Aracın içinde vurulmuş halde bulunmuştu
Güzellik merkezi görünümlü dolandırıcılık şebekesine operasyon: 14 gözaltı
Güzellik merkezi görünümlü dolandırıcılık şebekesine operasyon: 14 gözaltı