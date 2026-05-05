İZSU duyurdu: 68 saat sonra Uzundere'ye sular tekrar gelecek
5 MAYIS 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
5 Mayıs 2026 Salı günü İzmir’in 9 ilçesinde 13 farklı su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…
5 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
Bayraklı
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:50 - 12:50 │ Süre: 3 saat
- Konum: Cengizhan │ Çay │ Muhittin Erener │ R.Şevket İnce, Şhtali Erbil Sokak İçi
- Sebep: Şebeke Yenileme/Döşeme
5 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:16 - 12:16 │ Süre: 2 saat
- Konum: Esentepe │ Fahrettin Altay │ General Kazım Özalp │ Muammer Akar │ Üçkuyular, 47/3 Sok, 47/1 Sok KVŞ
- Sebep: Şebeke Yenileme/Döşeme
Karabağlar
- Tarih: 16 Nisan 2026 Perşembe'den itibaren 22 gün (pazar günleri hariç)
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Arap Hasan
- Sebep: Arızalı branşmanların yenilenmesi - İçme suyu altyapı çalışması
5 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ
Karaburun
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 08:46 - 12:00 │ Süre: 3 saat 14 dakika
- Konum: Mordoğan, Kamukent Sitesi
- Sebep: Ana Boru Arızası
5 MAYIS 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ
Kınık
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Fatih │ Türkcedit
- Sebep: Vana Arızası
5 MAYIS 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
Konak
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:31 - 17:00 │ Süre: 6 saat 29 dakika
- Konum: Ferahlı │ Mehmet Akif │ Saygı │ Ulubatlı │ Yavuz Selim
- Sebep: Şebeke Yenileme/Döşeme - Toros Cad İçi
5 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ
Menemen
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:33 - 12:33 │ Süre: 3 saat
- Konum: Cumhuriyet │ Gazi │ Mustafa Kemal Atatürk │ Ulus
- Sebep: Ana Boru Arızası
Menemen
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 08:54 - 11:55 │ Süre: 3 saat 1 dakika
- Konum: Ayvacık
- Sebep: Bağlantı Çalışması - Yeni Hat Bağlantısı
5 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:27 - 12:50 │ Süre: 2 saat 23 dakika
- Konum: Kayaköy
- Sebep: Ana Boru Arızası
Ödemiş
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:01 - 12:30 │ Süre: 2 saat 29 dakika
- Konum: Seyrekli
- Sebep: Müteahhit Çalışması - Anaboru Arızası
Ödemiş
- Tarih: 2 Mayıs 2026 Cumartesi - 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 21:33 - 18:00 │ Süre: 68 saat
- Konum: Uzundere
- Sebep: Pompa Arızası - Pompa Motor Arızası
5 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
Seferihisar
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:40 - 12:40 │ Süre: 2 saat
- Konum: Camikebir │ Çolak İbrahim Bey
- Sebep: Ana Boru Arızası
5 MAYIS 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:22 - 12:22 │ Süre: 2 saat
- Konum: Atatürk │ İskele
- Sebep: Şebeke Yenileme/Döşeme - Ana Hat Döşeme Yenilemesi
5 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bergama ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bornova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Çiğli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Foça ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Menderes ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Tire ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Torbalı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.