İSKİ saat verdi: Avrupa ve Anadolu Yakası'nda kesinti alarmı

İstanbul'da 5 Mayıs Salı günü 5 ilçede su kesintisi yaşanacak. İSKİ verilerine göre Arnavutköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Sarıyer'deki 10 mahallede ana isale hattı arızaları ve enerji kesintileri nedeniyle musluklar kuruyacak.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

5 Mayıs 2026 Salı günü İstanbul’un 5 ilçesinde 10 farklı mahallede su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…

5 MAYIS 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 11:04 - 16:00 │ Süre: 4 saat 56 dakika
  • Konum: DeliklikayaHadımköyHastaneYassıörenYeşilbayırÖmerli
  • Sebep: 600 mm çaplı ana isale hattı arızası

5 MAYIS 2026 İSTANBUL KADIKÖY SU KESİNTİSİ

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 11:10 - 15:30 │ Süre: 4 saat 20 dakika
  • Konum: Erenköy
  • Sebep: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

5 MAYIS 2026 İSTANBUL KARTAL SU KESİNTİSİ

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 10:08 - 18:00 │ Süre: 7 saat 52 dakika
  • Konum: Orhantepe
  • Sebep: AYEDAŞ enerji kesintisi

5 MAYIS 2026 İSTANBUL MALTEPE SU KESİNTİSİ

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 10:08 - 18:00 │ Süre: 7 saat 52 dakika
  • Konum: Yalı
  • Sebep: AYEDAŞ enerji kesintisi

5 MAYIS 2026 İSTANBUL SARIYER SU KESİNTİSİ

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 09:26 - 14:30 │ Süre: 5 saat 4 dakika
  • Konum: Ayazağa
  • Sebep: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

5 MAYIS 2026 İSTANBUL ADALAR SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Ataşehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL AVCILAR SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Avcılar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL BAĞCILAR SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Bağcılar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Bahçelievler ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Bakırköy ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beşiktaş ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYKOZ SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇATALCA SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Çekmeköy ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENLER SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Esenler ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENYURT SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Esenyurt ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL FATİH SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Güngören ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL KAĞITHANE SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Kağıthane ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL PENDİK SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Pendik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Sancaktepe ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL SİLİVRİ SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Silivri ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Sultangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİLE SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Şile ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Şişli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL TUZLA SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Tuzla ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Ümraniye ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

