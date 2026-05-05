İSKİ saat verdi: Avrupa ve Anadolu Yakası'nda kesinti alarmı
5 MAYIS 2026 İSTANBUL SU KESİNTİLERİ
5 Mayıs 2026 Salı günü İstanbul’un 5 ilçesinde 10 farklı mahallede su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…
İstanbul barajları yağışa rağmen suya aç!
5 MAYIS 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 11:04 - 16:00 │ Süre: 4 saat 56 dakika
- Konum: Deliklikaya │ Hadımköy │ Hastane │ Yassıören │ Yeşilbayır │ Ömerli
- Sebep: 600 mm çaplı ana isale hattı arızası
5 MAYIS 2026 İSTANBUL KADIKÖY SU KESİNTİSİ
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 11:10 - 15:30 │ Süre: 4 saat 20 dakika
- Konum: Erenköy
- Sebep: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası
5 MAYIS 2026 İSTANBUL KARTAL SU KESİNTİSİ
Kartal
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:08 - 18:00 │ Süre: 7 saat 52 dakika
- Konum: Orhantepe
- Sebep: AYEDAŞ enerji kesintisi
5 MAYIS 2026 İSTANBUL MALTEPE SU KESİNTİSİ
Maltepe
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:08 - 18:00 │ Süre: 7 saat 52 dakika
- Konum: Yalı
- Sebep: AYEDAŞ enerji kesintisi
5 MAYIS 2026 İSTANBUL SARIYER SU KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:26 - 14:30 │ Süre: 5 saat 4 dakika
- Konum: Ayazağa
- Sebep: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası
5 MAYIS 2026 İSTANBUL ADALAR SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Ataşehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL AVCILAR SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Avcılar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL BAĞCILAR SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Bağcılar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Bahçelievler ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Bakırköy ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beşiktaş ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYKOZ SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYOĞLU SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇATALCA SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Çekmeköy ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENLER SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Esenler ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENYURT SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Esenyurt ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL FATİH SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Güngören ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL KAĞITHANE SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Kağıthane ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL PENDİK SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Pendik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Sancaktepe ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL SİLİVRİ SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Silivri ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Sultangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİLE SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Şile ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Şişli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL TUZLA SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Tuzla ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Ümraniye ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.