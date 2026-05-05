BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan İstanbul'a uyarı: tam 81 farklı noktada kesinti var!
5 MAYIS 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
5 Mayıs 2026 Salı günü İstanbul’un 31 ilçesinde 81 elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
5 MAYIS 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Hacımaşlı, Şimşek Sok ve civarı │ Haraççı, Ahmer, Atabek, Aygül, Bahtiyar, Bindallı, Dostluk, Erkiliç, Fevzi, Göldere, Göçmenkent, Gümüşçay, Haraççı-Hadımköy Yolu, Harika, Kandıra, Karagöz, Sanem, Sarı Mimoza, Selanik, Seyitgazi, Tezcan, Yeniyil, Çatalçeşme, İnkişaf Sok ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Boğazköy İstiklal, Emre, Ziyalı, İsmet İnönü Sok ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 01:00 - 07:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Taşoluk, Mustafa Kemal Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Anadolu, Ay Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:00 │ Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: 3032., 3079., 3081. Çıkmaz, 3083., 3085., 3082., 3070., 3080., 3087. Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Ataşehir
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Sedef, Ataşehir
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Ataşehir
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Kahraman, Millet, Miralây Tevfikbey, Bostan, Prof.Dr. Kemal Akgüder
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gümüşpala, Yeniyuva Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hürriyet, 101., 102., 103., 160., 80., 81., 82., 83., 84., 86., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 98., Gazi Osman Paşa, Menderes, Yıldırım Beyazıt, Atatürk, Cumhuriyet, Menderes Sok │ Bağlar, 24., 29., Atatürk Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Sancaktepe, 888., 890., 892., 893., 894., 940., Osman Gazi Sok │ 100. Yıl, 2236., 2240. Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Güneşli, 1243., 1244., 1245., 1246., 1247., 1249., 1250., 1256., 1257., 1258., 1259., 1268., 1271., Cumhuriyet, Kirazlı Sok │ Yenigün, 628., 633. Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 08:30 - 16:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çınar, 819., 820., 827., 830., 831., 832., 833., 834., 835., 836., 837., 838., 839., 840., 841., 842., 843., 845., 846., 847., 848., 849., 850., 851., 853., 854., 856., 857., 858., 859., 860., 861., 862., 863., 864., 865., 782., 784., 787., 802., 803., 804., 820., Esenler, Fatih, Osman Gazi, İstanbul Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 08:30 - 16:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Merkez, 674., 677., 678., 680., 682., 729., 734., 718., 733., 734., 735., Esenler, Güngören, İstanbul Sok │ Sancaktepe, 895., Osman Gazi, İstanbul Sok │ Çınar, 781., 785., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 794., 795., 796., 797., 798., 799., 800., 801., 802., 804., 805., 807., 809., 810., 811., 812., 813., 814., 815., 816., 817., 818. Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakırköy
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yeşilköy, Ahmet Taner Kışlalı Sok │ Yenimahalle, 10 Temmuz Sok │ Basınköy, Vali Konağı Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beşiktaş
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akat, Nisbetiye, Selçuklar, Sera, Tepecik Yolu, Yasemen Sok │ Etiler, Nisbetiye, Tepecik Yolu Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Gümüşsuyu, Rahle, Talim Çıkmazı, Tuğba Çıkmazı, Şehit Bülent Kocabıyık, Kelle İbrahim
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Beykoz
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Polonezköy Yolu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Beykoz
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Selma Çıkmazı, 75. Yıl, Canfeda Çıkmazı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Beykoz
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 75. Yıl
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Beykoz
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Damla Çıkmazı, Balaban, Şehit Murat Çavdar Çıkmazı, Yamaç, Bala Çıkmazı, Bircan Çıkmazı, Şehit Yasin Yılmaz, Avare
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beylikdüzü
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yakuplu, 23., 58., 60. Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beyoğlu
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Sütlüce, Atmaca, Damar, Elif Efendi, Elif Efendi Çıkmazı, Hamam Arkası, Karaağaç, Saka, Sedef Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Büyükçekmece
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Mimar Sinan Merkez, Bal, Bayar, Kadırga, Levent, İnönü 2 Sok │ Ulus, İkbal Sok │ Sinanoba, Didem, Hayırlı, Koşu, Ünlüsoy Sok │ Ekinoba, Akmeşe, Bilge 2, Civan, Dantel, Efeler, Fevzi Çakmak, Kaynarca, Orhan Veli, Çelebi 1 Sok │ Kamiloba, Tutku Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çatalca
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çiftlikköy, Çardak, Çatı, Çekmece Çıkmazı, Çekirdek Çıkmazı, Çelebi Çıkmazı, Çelen, Çelikel, Çengel, Çerkez, Çeri Çıkmazı, Çıngırak, Çorluk, Çiller, Özüdoğru, Şaşmaz, Şölen Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Çatalca
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çiftlikköy, Atalay Çıkmazı, Boztepe, Boğaz, Damla, Değirmendere, Duran, Durmaz, Düş, Güldali, Gülen, Ihlamur, Karaçam, Kemal Atatürk, Nida, Ruşen, Sağlam, Sude, Sultan Fatih, Sultan Süleyman, Söğüt, Vakar, Vefa, Yekpare Çıkmazı, Yeşil, Zeren Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Çatalca
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Belgrat, Akağaç, Biricik, Merve, Meryem Çıkmazı, Mesken, Mesut, Mesire, Mete, Metehan, Mevlüt, Mevsim, Meşale Çıkmazı, Mısır, Mısra, Mızrak, Mihraç, Sultan Fatih, Simge Sok │ Hallaçlı, Metin Sok │ Çanakça, Çamsakızı Çıkmazı Sok │ Çiftlikköy, Akağaç, Akşamsefası, Altın, Altinel Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Çatalca
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: İhsaniye, Akik, Hece, Hemşire, Pınarca Sok │ Subaşı, Kudret Sok │ İzzettin, Bukle, Birlik, Destan, Nihal, Temiz Çıkmazı, Özsu Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Çatalca
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: İzzettin, Adagülü, Adım, Altınok, Başarı, Buhara, Bülent Karpat, Fulya, Hülya Cömert, Kamelya, Lalezar, Nadide, Nafi Talu, Niyazi Toptoprak, Rukiye, Sadullah Boz, Semerkant, Tatlıpınar, Taşlı Para, Umut, Özgün, İstasyon Sok ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Çatalca
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ferhatpaşa, Kadı Ömer, Kovalık Çıkmazı, Süleyman Bingöl, Tutku, Çalışkan Çıkmazı, Çare, Çağrı, İstasyon Sok │ Kaleiçi, Karaman, Karasu, Lavanta Çıkmazı, Su Deposu, Turgut Özal, Ziya Otçu, Ödül, Üç Konaklar, İstasyon, Şenlik Sok ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Tuna, 678., 681. Sok ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenyurt
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 08:30 - 12:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Zafer, Adile Naşit Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 13:30 - 17:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Zafer ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Örnek, 1370., 1375., Doğan Araslı Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Osmangazi, 3129., 3130., 3145. Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eyüpsultan
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 11:00 - 16:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Alibeyköy ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Mithatpaşa, 1.Bora, 1.Elmas, 1.Ender, 1.Söğüt, 1.Vezirtekke, 1.Zakkum, 1.Çiğdem, 1.Önal, 2.Erguvan, 3.Pınar, 4.Manolya, Abdulhamit Han, Akbaba, Aydınlık, Bozkurt, Dispanser, Fındık, Fırın, Güleryüz, Gülnur, Işık, Kayalar, Kaynak, Kismet, Kubilay, Neyzen, Papatya, Rauf Orbay, Safir, Selanik, Yılmaz, Şahin Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Mimar Sinan, 1.Burcu, 1.Cami, 1.Günbatımı, 1.Kekik, 2.Atmaca, 2.Deniz, 3.Yasemin, 4.Kanarya, Abdulhamit Han, Ay, Bahçeköy, Devrim, Esinti, Fatih, Fıstık, Güner, Kartal, Kubilay, Kümbet, Ladin, Manolya, Okul, Papatya, Tarçın, Yaprak, Zümrüt, İmam Hasan Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mithatpaşa, 7.Lale, Fırat, Kemer, Bahçeköy, Sare Sok │ Mimar Sinan, Bahçeköy, Delen, Tevfik Efendi, Yıldız, Zümrüt Sok ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cibali, Haydar Yokuşu, Karadeniz, Müstakbel Şair Baki, Sinan Camii, İrfan Ahmet Sok │ Hobyar, Aşirefendi Sok │ Yavuz Sultan Selim, Altı Bohça, Hanedan, Kadı Çeşmesi, Karadeniz, Kivirim, Kopça, Müftü Hamamı, Mihri Kelam, Çeşmizade, Şair Nabi Sok │ Zeyrek, Yesarizade Sok ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Fatih
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Katip Kasım, Güvenlik, Hayriye Tüccari Sok │ Mimar Hayrettin, Doğramacı Sok │ Mimar Kemalettin, Laleli Sok │ Atikali │ Balat │ Derviş Ali ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Fatih
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 11:00 - 17:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Hacı Kadın, Vefa Sok │ Hoca Gıyasettin, Vefa Sok ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Fatih
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Mimar Hayrettin, Balipaşa Yokuşu, Emin Sinan Hamamı Sok ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Karadeniz, 1103., 1113., 1113/2., 1114., 1116., 1117/1., 1119., Eski Edirne Asfaltı, General Aldoğan, Hamidiye, Mehmet Akif, Namık Kemal, Yunus Emre, Ziya Gökalp, Çakırcalı Sok │ Sarıgöl, Bekçi, Cephanelik, Güzel, Hamam, Mehmet Hızır, Vatan, Vatansever, Yayla Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Barbaros Hayrettin Paşa, 1081., 1095., 1103., 1030., 1030/1., 1032., 1032/1., 1081., 1082., 1083., 1084., 1086., 1087., 1088., 1089., 1093., 1094., 1095., 1096., 1097., 1098., 1099., 1099/1., 1100., 1101., 1102., 1108., 1109., Mimar Sinan, Eski Edirne Asfaltı Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güngören
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 02:00 - 07:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Güven, Posta Sok │ Merkez, Aydede, Gazi Osman Paşa, Pertev Paşa, Polat, Sipahi, Abdi İpekçi, Arkın, Pertev Paşa, Posta, Sadak, Ziya Gökalp, Özyurt Sok │ Sanayi, Adatepe, Adem Yavuz, Barbaros Hayrettin, Eski Londra Asfaltı, Esnaf, Malazgirt, Neşeli, Piyale, Yeşilyurt, Yunus Emre, Çamlar, İstiklal Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Güngören
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 07:30 - 11:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Abdurrahman Nafiz Gürman, Turunçlu Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Güngören
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Gençosman, Sardunya, Yönetici Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Güngören
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 08:00 - 12:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Merkez, Cömerttürk, Rasim Paşa, Zeynep Kamil Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Güngören
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Merkez, Altın Bakkal, Bayrampaşa, Gazi Osman Paşa, Gören, Poyraz, Sakız, Saray, Söğütlü Çeşme, Yeni, Zübeyde Hanım, Çokunlu, Ünlü, İkram Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Güngören
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Akıncılar, Ayvacık, Ayvalık Çıkmazı, Köktürk, Çeliktürk Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kadıköy
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Hasanamir, Ölçü, İstasyon Arkası, Şehir Kahya, Hamdibey, Kızıltoprak İstasyon, Fenерli Ahmet, Hüseyin Paşa Çıkmazı, Müderris Ziya
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Kadıköy
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Kahraman, Millet, Miralây Tevfikbey, Bostan, Prof.Dr. Kemal Akgüder
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kağıthane
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 13:00 - 18:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Çeliktepe, Güzeldere, Halilpaşa, Has, Hatmi, Hızır İlyas, Kadırga, Kanuni, Kavaklidere, Muratpaşa, Polat, Salih Reis, Salih Reis Çıkmazı, Suadiye, Telliturnam, Yeniyol, Çataltepe, Çınarcık, Özlem, Ümit, İlhanlar, İnci, Şah, Şehit Ahmet Çorbacı Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Kağıthane
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 13:00 - 18:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Gültepe, Akran, Arzu, Atak, Başpınar, Dernek, Dernek Çıkmazı, Gelincik Çıkmazı, Güzeldere Sok │ Telsizler, Canan, Dernek Sok │ Çeliktepe, Alkılıç, Alptekin, Atabey, Balım, Bozoklar, Boğaziçi, Celali, Ceyhan, Emre, Estergon, Eyalet, Genç Osman Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kartal
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 18:30 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Yanyol, Mithatpaşa, Tarım, Yıldırım, Erler, Turhal, Sungur, Taşkan, Güney, Bağ
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Kartal
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Defne, Nevbahar, Seheryeli, Bağımsızlık, Orhangazi, Gülizar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçükçekmece
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Atakent ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Dedepaşa
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Pendik
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 18:30 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Yanyol, Mithatpaşa, Tarım, Yıldırım, Erler, Turhal, Sungur, Taşkan, Güney, Bağ
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Pendik
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Nebi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Pendik
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Merkez, Tandoğan, Efrat, Gelinlik, Mahzun, Fenerbahçe, Güverte, Helvacı, Ulubat, Hadim, Yayla, Botanik, Adatepe, Kazanbey, Evliya, Kırmızı, Rehber
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Pendik
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Gelincik, Eftelya, Üstün, Sarı Lale
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 12:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Muazzam, Poyrazlı, Alkan, İskilipli Atıf Hoca, Sarı Saltık, Ulugazi, Recep Tayyip Erdoğan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Demirciköy │ Uskumruköy ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Uskumruköy, Ayvacık, Uskumru Sok ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Uskumruköy, Düzenleme Yapılıyor, Güller, Kınık, Ortageçit, Sultanotu, Bağlar Mevkii, Bağlar, Kaptani Derya, Kilyos, Sultanotu, Tokmaklı, Vadi, Zargana, 7.Cd, Arıköy Menekşe, Acelya, Güller Vadisi, Güller, Uskumruköy Bilinmeyen, Vadi, Nesim Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Alibey, Albay Yunus Dirik, Altın, Altındağ, Ali Kalfa, Atmaca, Başkomutan, Berrak, Bizim, Derin, Duygu, Erciyes, Göçmen, Gümüş, Hürriyet, Kosova, Mehmet Yıldız, Serçe, Tepeüstü, Tunç, Turgut Özal, Turna, Zeki Yüksel, Çetin, Çukur Çeşme Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Sancaktepe, Ayışığı, Cambaztepe, Devecioğlu, Fındıklı, Hacı Arif Bey, Lades, Madenli, Yılmaz Çıkmazı, Ertepe, Gümüşdeniz, Hacı Arif Bey, Muntazam, Yüksel, Ömür Sok ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cumhuriyet, Abi Hayat, Barış, Bedesten, Doktor Cemal Kozanoğlu, Doğan, Doğru, Hürriyet, Pınar, Tandoğan, Toydemir, Turgut Özal, Yağız, Şerafettin Arda Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultanbeyli
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Civan, Gözeler, Fikir, Ziya Ülhak, Akabe, Yaprak, Seyhan, Hünkar, Olgun, Başkale, Çamsakızı, İkizler, Cebeci, Hürkan, Beyza, Sedef, Sırma, Sarı, Darende, Şafak, Erdemler, Kuran Kursu, Hattat, Sakin, Elçi, Nebi, Adil, Güneş, Halil İbrahim, Lodos Çıkmazı, Elmas, Çayırhan, Cennet, Nikah, Yavuz Selim, Sevindik, Uluçınar, Halil
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Boya Taşı, Tarlabaşı, Manşar, Sınır, Çeşme Arkası, Karabeyli, Karan, Tomurcuk, Çayırlar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Şile
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Dekor, Yosun, Evrenli, Göksu, Aktif, Çabuk, Denizkızı, Ubeyli
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Şile
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Gökmaslı, Gölyüzü
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şişli
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mecidiyeköy, Ardıç, Atakan, Ağa, Ağaoğlu, Başaran, Berk, Dr. Fuat Gündüz, Ekin, Eski Osmanlı, Güvenevler, Hafız Ata, Hafız Ata Aralığı, Hark, Kekik, Kervan Geçmez, Lati Lokum, Mecidiye, Mecidiye Deresi, Mecidiye Kuyu, Muhtar Şevki, Musa Dayı, Taç, Zertop Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Şişli
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mecidiyeköy, Çağlar, Çiğdem 2, İsmail Tartan, Şahinler, Şair Sabri, Şehit Er Cihan Namlı, Şehit Ertuğrul Kabataş Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tuzla
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Fatih Sultan Mehmet
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üsküdar
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Tosya, Şair, Yakamoz, Dönüşüm, Kısmet, Kurtuluş, Didem
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Üsküdar
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: İsmet İnönü, Ulaş, Aydın, Erdal, Turan, Özçelik, Anadolu, Beylerbeyi İskele, Adembey, Aydan, Dünya, Zambaklı, Namazgah, Hazar, Turhan, Cemal Gürsel, Bayırlı, Sivaslılar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Zeytinburnu
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Telsiz, Akasya Sok │ Veliefendi, 277., 278., 279., G/2., Hakşinaz, Yeni Karakol, Yeşilyol, Yeşilyol E, Prof. Dr. Turan Güneş, Çayır, Çimen, Çimen 1 Sok │ Çırpıcı, 1. Taşocağı (G/1), 298., 299., 302., 306., Sefa, Taşocağı (G/2), Çınar 11., 1. Taşocağı, 2. Taşocağı, 297., 3. Taşocağı, 3. Taşocağı (G/4), 3. Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Çırpıcı, Taşocağı (G/5), 3. Taşocağı (G/6), 302., 303., Modabağ, Modabağ 1, Modabağ 1 Ara, Modabağ 11, Modabağ 2 Ara, Modabağ 3, Modabağ 3 Ara, Modabağ A, Rüstem Balkan, Yeni Karakol, Yeşilyol C, Yeşilyol F, Yeşilyol F Çıkmaz, Yeşilyol G, Yeşilyol H Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Çırpıcı, Şener, Prof. Dr. Aziz Ergin, Prof. Dr. Turan Güneş, Yeşilyol G, Çayır, Çınar 1, Çınar 12, Çınar 4, Çınar 6, Çınar 7, Çınar 8, Çırpıcı Yolu, Şehit Cengiz Aluçku Sok ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
5 MAYIS 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Bahçelievler ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Çekmeköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Maltepe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Sultangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Ümraniye ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.