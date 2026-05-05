Bursalılar dikkat: BUSKİ saat verdi, tam 16 saat boyunca sular akmayacak!

Bursalılar dikkat: BUSKİ saat verdi, tam 16 saat boyunca sular akmayacak!
Yayınlanma:
SPOT:Bursa'da BUSKİ tarafından yürütülen altyapı ve arıza çalışmaları nedeniyle 5 Mayıs Salı ve 6 Mayıs Çarşamba günleri 4 ilçede geniş kapsamlı su kesintileri yaşanacak. Gemlik'te 16 saati bulacak planlı çalışma özellikle sahil kesimlerini etkileyecek.

5 MAYIS 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ

5 Mayıs 2026 Salı günü Bursa’nın 4 ilçesinde 12 mahallede su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…

5 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK SU KESİNTİSİ

Gemlik

  • Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 08:00 - 24:00 │ Süre: 16 saat
  • Konum: Küçükkumla (sahil kısımları) │ BüyükkumlaKaracaali
  • Sebep: BUSKİ içme suyu çalışması

5 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi - 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat (zaman zaman)
  • Konum: CumhuriyetSelimiyeŞeyhmüftüVıracaAtatürkÇırpanHamidiye
  • Sebep: BUSKİ kanalizasyon çalışması kapsamında içme suyu hattı arızası

5 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ

Nilüfer

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 11:25 - 12:25 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Fethiye, Turan Sok ve civarı
  • Sebep: Arıza çalışması

5 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ

Yıldırım

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Mollaarap, Taner Sok ve civarı
  • Sebep: Arıza çalışması

5 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 BURSA İZNİK SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 BURSA KELES SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 BURSA KESTEL SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

5 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Türkiye
Gülistan Doku'nun cesedini şişe kapağı testiyle aramışlar! JAK personeli ifade verdi
Gülistan Doku'nun cesedini şişe kapağı testiyle aramışlar! JAK personeli ifade verdi
Beylikdüzü’ndeki sır ölümde 1 tutuklama! Aracın içinde vurulmuş halde bulunmuştu
Beylikdüzü’ndeki sır ölümde 1 tutuklama! Aracın içinde vurulmuş halde bulunmuştu
Güzellik merkezi görünümlü dolandırıcılık şebekesine operasyon: 14 gözaltı
Güzellik merkezi görünümlü dolandırıcılık şebekesine operasyon: 14 gözaltı