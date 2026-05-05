Bursalılar dikkat: BUSKİ saat verdi, tam 16 saat boyunca sular akmayacak!
5 MAYIS 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ
5 Mayıs 2026 Salı günü Bursa’nın 4 ilçesinde 12 mahallede su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…
5 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK SU KESİNTİSİ
Gemlik
- Tarih: 6 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 24:00 │ Süre: 16 saat
- Konum: Küçükkumla (sahil kısımları) │ Büyükkumla │ Karacaali
- Sebep: BUSKİ içme suyu çalışması
5 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi - 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat (zaman zaman)
- Konum: Cumhuriyet │ Selimiye │ Şeyhmüftü │ Vıraca │ Atatürk │ Çırpan │ Hamidiye
- Sebep: BUSKİ kanalizasyon çalışması kapsamında içme suyu hattı arızası
5 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 11:25 - 12:25 │ Süre: 1 saat
- Konum: Fethiye, Turan Sok ve civarı
- Sebep: Arıza çalışması
5 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Mollaarap, Taner Sok ve civarı
- Sebep: Arıza çalışması
5 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 BURSA İZNİK SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 BURSA KELES SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 BURSA KESTEL SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR SU KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.