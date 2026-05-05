UEDAŞ uyardı: Tam 8 saat sürecek dev kesinti
5 MAYIS 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
5 Mayıs 2026 Salı günü Bursa’nın 6 ilçesinde 16 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
5 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gemlik
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 10:15 │ Süre: 1 saat 15 dakika
- Konum: Dr. Ziya Kaya, Hardal, Atasoy, Fatih, Bağ, Şehit Rüstem Koç, Karaca, Eryiğit
Gemlik
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 10:15 │ Süre: 1 saat 15 dakika
- Konum: Hamidiye, 280 Nolu, 278 Nolu, Lila, Altıntaş
Gemlik
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Haydariye, 23 Nolu Haydariye, 3 Nolu Haydariye, 2 Nolu Haydariye, 21 Nolu Haydariye
5 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Kulaca, Ankara Karayolu, 2162. Sok, Ankara Cad, Kulaca-İnegöl, 2158. Sok, 2150. Sok, Kulaca Bilalköy, 2151. Sok
- Sebep: ENH Bakım
5 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kosova
- Sebep: Aer İletken Dönüşümü
5 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Demirci, Kınık, Albayrak(390), Esengül, Karamel, Dorukhan, Dümenli, Katılım, Anılan, Gülbahçe, Dergi, Düz(390), Durukan, Köknar(390), Doğan(390), Derince(390), Demirci
- Sebep: Ağaç Kesim
Nilüfer
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Demirci, Dilay, Derince(390), Dilek(390), Sanem, Dere(390), Akça(390), Güvenlik, Demirci, Duman, Durak(390), Yiğit(390), Deniz(390), Dar, Dündar
- Sebep: Ağaç Kesim
Nilüfer
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Görükle, Fevzi Çakmak
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Nilüfer
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Dumlupınar, Atatürk(500), Uludağ, Altınbaşak, Tepebaşı, Çiçek(500), Çağdaş, Kayabaşı
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Nilüfer
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 02:00 - 06:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Görükle, Atatürk(490)
- Sebep: OG Müşterisi Talebi
Nilüfer
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Alaaddinbey, 624. Sok
- Sebep: Abone Bağlama
5 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhangazi
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Keramet
- Sebep: Abone Bağlama
Orhangazi
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Dutluca
- Sebep: AG Müşteri Talebi
Orhangazi
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 17:30 - 20:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Paşapınar
- Sebep: Talep Açma - Kesme
5 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenişehir
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çeltikçi
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Karasıl
- Sebep: OG Hat Bakım
5 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
5 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Yıldırım ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.