UEDAŞ uyardı: Tam 8 saat sürecek dev kesinti

Bursa'da 5 Mayıs Salı günü 6 ilçede geniş kapsamlı elektrik kesintileri uygulanacak. UEDAŞ tarafından paylaşılan bilgilere göre; Nilüfer, İnegöl ve Yenişehir başta olmak üzere birçok noktada bakım ve ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

5 MAYIS 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

5 Mayıs 2026 Salı günü Bursa’nın 6 ilçesinde 16 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

5 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gemlik

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 10:15 │ Süre: 1 saat 15 dakika
  • Konum: Dr. Ziya Kaya, Hardal, Atasoy, Fatih, Bağ, Şehit Rüstem Koç, Karaca, Eryiğit

Gemlik

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 10:15 │ Süre: 1 saat 15 dakika
  • Konum: Hamidiye, 280 Nolu, 278 Nolu, Lila, Altıntaş

Gemlik

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Haydariye, 23 Nolu Haydariye, 3 Nolu Haydariye, 2 Nolu Haydariye, 21 Nolu Haydariye

5 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İnegöl

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Kulaca, Ankara Karayolu, 2162. Sok, Ankara Cad, Kulaca-İnegöl, 2158. Sok, 2150. Sok, Kulaca Bilalköy, 2151. Sok
  • Sebep: ENH Bakım

5 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Kosova
  • Sebep: Aer İletken Dönüşümü

5 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nilüfer

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Demirci, Kınık, Albayrak(390), Esengül, Karamel, Dorukhan, Dümenli, Katılım, Anılan, Gülbahçe, Dergi, Düz(390), Durukan, Köknar(390), Doğan(390), Derince(390), Demirci
  • Sebep: Ağaç Kesim

Nilüfer

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Demirci, Dilay, Derince(390), Dilek(390), Sanem, Dere(390), Akça(390), Güvenlik, Demirci, Duman, Durak(390), Yiğit(390), Deniz(390), Dar, Dündar
  • Sebep: Ağaç Kesim

Nilüfer

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Görükle, Fevzi Çakmak
  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Nilüfer

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Dumlupınar, Atatürk(500), Uludağ, Altınbaşak, Tepebaşı, Çiçek(500), Çağdaş, Kayabaşı
  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Nilüfer

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 02:00 - 06:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Görükle, Atatürk(490)
  • Sebep: OG Müşterisi Talebi

Nilüfer

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Alaaddinbey, 624. Sok
  • Sebep: Abone Bağlama

5 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orhangazi

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Keramet
  • Sebep: Abone Bağlama

Orhangazi

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Dutluca
  • Sebep: AG Müşteri Talebi

Orhangazi

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 17:30 - 20:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: Paşapınar
  • Sebep: Talep Açma - Kesme

5 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenişehir

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Çeltikçi
  • Sebep: OG Hat Bakım

Yenişehir

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Karasıl
  • Sebep: OG Hat Bakım

5 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Yıldırım ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

