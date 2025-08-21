5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı

TOKİ’nin Ataşehir’de yürüttüğü Şerifali Çiftliği 2. Etap inşaatının şantiyesinde işçiler ağır koşullarda çalışmaya devam ediyor. İşçiler kaldığı konteynerlerin görüntülerini paylaşarak yaşananları gözler önüne serdi.

İşçilerin aktardığına göre, şantiye kampı ve çevresi yeterince temizlenmiyor. Yatakhanenin şantiyenin tam ortasında yer alması nedeniyle iş makineleri sürekli kampın dibinden geçiyor ve odalara yoğun toz giriyor. Odalarda elbise dolabı bulunmazken, kıyafet asmak için bir imkân da sağlanmıyor. Çamaşırhane olmaması nedeniyle işçiler elbiselerini elde yıkamak zorunda kalıyor.

“TOZDAN PENCERE AÇAMIYORUZ, SICAKTAN NEFES ALAMIYORUZ.”

Konteynerlerde havalandırma olmadığı için odalar aşırı sıcak olurken, iki kişilik dizayn edilmiş odalarda 4-5 işçinin bir arada konakladığı belirtiliyor. İşçilerin anlattığına göre odalardaki tek pencere de tozdan açılamıyor.

İNŞAAT ŞİRKETİ KANAL İSTANBUL'UN İLK KONUTLARINI DA YAPIYOR

İşçilerin bağlı oldukları Gürtaş Yapı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘çılgın proje’ dediği Kanal İstanbul projesinin ilk konut ihalesini alan şirket.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açtığı davalar sonucu Kanal İstanbul bölgesindeki bütün planları 2023 Aralık ve 2024 Ocak ayında ayrı ayrı verilen kararla iptal edilmişti. Ancak Kanal İstanbul'un 1. etap bölgesini kapsayan alanı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı imar planını onayladı. Şirket Kanal İstanbul'un ilk konut inşaatını da başlattı.

TARİHİ GEÇMİŞ YEMEKLERLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kötü koşullarda konaklama, şantiyede yaşanan ilk kriz değil. TOKİ Ataşehir inşaatı geçtiğimiz günlerde de tarihi geçmiş çürük etleri ile gündeme gelmişti. TOKİ projesinde çalışan işçiler öğle yemeğinde verilen etin ağır şekilde koktuğunu fark ederek yemekhaneyi topluca terk etmiş, Ankaralı Taşhan Yemek Hizmetleri tarafından getirilen tarihi geçmiş gıdaların videolarını ve fotoğraflarını çekerek şikayetçi olmuştu.

TOKİ inşaatında çalışan işçilere tarihi geçmiş bozuk etle yemek yapmışlar!