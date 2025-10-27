5 ilde futbolda yasa dışı bahis operasyonu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacısomanoğlu'nun, profesyonel liglerde görev yapan hakemlerin bahis hesabı olduğunu açıklamasının ardından ilk operasyon haberi geldi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 38 GÖZALTI

Antalya’da polis ekiplerince, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 38 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 11 soğuk cüzdan, 28 gram altın, 17 parça kesme altın ve yaklaşık 70 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

ŞÜPHELİLERDEN 18'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.