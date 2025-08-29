5 gündür kayıp olarak aranan kadın apartman bahçesinde ölü bulundu

5 gündür kayıp olarak aranan kadın apartman bahçesinde ölü bulundu
Yayınlanma:
İzmir Konak’ta 5 gündür kayıp olarak aranan Aslı Aygan, apartman bahçesindeki ölü olarak bulundu.

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak Semti’nde 24 Ağustos’tan bu yana kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Aslı Aygan’ın cesedi, oturduğu apartmanın bahçesindeki eklentide bulundu. Olay, dün saat 19.00 sıralarında, apartman sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekiplerine bildirildi.

Gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, Aygan’ın aynı apartmanın 7’nci katında yaşadığı ve balkon kapısının açık olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, Aygan’ın 7’nci kattan düşerek bahçedeki eklentinin çatısına çarptığı ve buradan zemine düştüğü belirlendi. Cesedin göğüs kısmı ile sağ bacağında kırıklar olduğu kaydedildi.

Polis ve savcı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aslı Aygan’ın cesedi, detaylı otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yetkililer, Aygan’ın ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığını ve olayın tüm yönleriyle araştırılacağını açıkladı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

