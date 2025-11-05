5 dakikalık konfor için... Ankara'nın göbeğinde Trump'a özel 6 milyar liralık harcama

İki günlük NATO Zirvesi'ne katılacak olan ABD Başkanı Trump, Beştepe'ye sadece 5 dakikada ulaşabilsin diye, Ankara'nın göbeğindeki 90 yıllık askeri havalimanı için tam 6 milyar 67 milyon lira harcanacak.

32 liderin katılacağı iki günlük NATO Zirvesi için kesenin ağzını sonuna kadar açıldı. ABD Başkanı Trump'ın uçağı "Air Force One" rahat insin diye 90 yıllık askeri havalimanı için tam 6 milyar 67 milyon lira harcanacak. Beştepe'ye 5 dakikada ulaşım için yapılacak bu projeyle, Etimesgut Havalimanı adeta baştan yaratılacak.

Bu devasa harcamanın fitili, 7-8 Temmuz 2026'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi için ateşlendi. Zirveye katılacak 32 liderin Ankara'ya ineceği yer olarak, bugüne kadar askeri amaçla kullanılan Etimesgut Havalimanı seçildi. Ancak mevcut pistin ABD Başkanı Trump'ın uçağı 'Air Force One' için kısa kalması, milyarlarca liralık bir dönüşüm projesini gündeme getirdi. Proje kapsamında sadece pist uzatılmayacak; liderlerin ağırlanması için lüks bir Şeref Salonu ve Devlet Konukevi de inşa edilecek.

MÜTEAHHİTLERE MİLYARLIK İHALELER: MALİYET 10 MİLYARI AŞTI

İki günlük zirve için planlanan toplam harcama 6 milyar 67 milyon lira olarak hesaplandı. Askeri havalimanının dönüşümü için ilk etapta 2 milyar 96 milyon TL'lik sözleşme imzalandı. 21 Ağustos'ta kapalı yapılan ihaleyi, Sera Yapı kazandı. Sözleşmeye göre, inşaatın zirveden bir ay önce, 15 Haziran 2026'da bitirilmesi şart koşuldu. Proje sadece havalimanıyla da sınırlı kalmadı. Liderlerin Beştepe'ye konforlu ulaşımı için havalimanına giden yolların yenilenmesine de karar verildi. Bu amaçla yapılan ihaleyi ise 3 milyar 971 milyon 364 bin 409 TL gibi devasa bir bedelle SNH İnşaat'a verildi. Böylece sadece havalimanı ve yolları için milletin cebinden çıkacak para 10 milyar lirayı aştı.

GÜNDEM GÜVENLİK

Ankara’da gelecek yıl yapılacak NATO zirvesine, ABD, İngiltere, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Türkiye, Yunanistan, Almanya, Çekya, İspanya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Arnavutluk, Finlandiya, Makedonya, İsveç, Hırvatistan ve Karadağ devlet ve hükümet başkanları katılacak. 36. NATO Zirvesi’nde gündem güvenlik olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

