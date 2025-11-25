5 çocuğu elektrik çarpmıştı: Belediye delil olan oyun aletlerini alıp götürdü!

Yayınlanma:
Bağcılar Plevne Çocuk Parkı'nda 5 çocuğa elektrik çarpan oyun aletleri delil niteliğinde olmasına rağmen belediye ekiplerince başka bir yere nakledildi.

Dün İstanbul Bağcılar'da Plevne Çocuk Parkı'nda, Nevin Mehmet Bilginer İlkokulu'nda okuyan 5 öğrenci, okuldan çıktıktan sonra parkta oynamaya başladı. Jeton ile çalışan oyuncak motosikletlere binen 5 çocuk, elektrik akımına kapıldı. Çocukların sağlık durumlarının ağır olmadığı, ilk müdahalenin ardından 5 çocuğun tedbir amacıyla farklı hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Bağcılar'da 5 çocuk parkta elektrik akımına kapıldıBağcılar'da 5 çocuk parkta elektrik akımına kapıldı

BELEDİYE PARKI KAPATTI

Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Bağcılar Belediyesi ekipleri parkı kapattı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

istanbul-bagcilarda-elektrikli-oyuncak-1031155-305957.jpg

DELİL OLAN OYUN ALETLERİ TAŞINDI!

Parkta oyun oynayan çocuklara elektrik çarpmasına tepkiler sürmeye devam ederken dün skandal bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. AKP'li belediye ekipleri tarafından delil niteliğindeki oyun aletlerinin kamyona yüklenerek başka bir yere götürüldüğü öğrenildi.

istanbul-bagcilarda-elektrikli-oyuncak-1031154-305957.jpg

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi Y.K. Başkanı Burak Daşdemir ve Y.K. Yazmanı Bülent Yılmaz'ın da yer aldığı heyet, bölgede yaptıkları incelemenin ardından açıklama yaptı.

Daşdemir, parktan görüntü alınmasına polis ekiplerinin izin vermediğini, delil niteliğindeki oyun aletlerinin de yerinden kıpırdatılmaması gerekirken belediye ekipleri tarafından götürüldüğünü açıkladı:

"Parka geldiğimizde mühürlendiğini ve burada polis memurlarının olduğunu gördük. Görüntü almamıza ne yazık ki izin verilmedi. Ancak öğrendiğimize göre orada çocukların elektrik akımına kapıldığı oyun aletleri belediye ekiplerince toplanmıştı. Normalde adli delil olması gereken ve yerinden kıpırdatılmaması gereken bu oyun aletlerinin böyle alelacele toplanması son derece manidar. Bu tür olaylar elektrik tesisatlarında denetimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Türkiye
İBB iddianamesine Yeni Şafak müdahalesi mi? Bu kadarı da tesadüf değildir...
İBB iddianamesine Yeni Şafak müdahalesi mi? Bu kadarı da tesadüf değildir...
'Yatırım uzmanı' yalanıyla 40 milyon lira vurgun yapan 32 kişi yakalandı
'Yatırım uzmanı' yalanıyla 40 milyon lira vurgun yapan 32 kişi yakalandı
Tuzla'da tersanede yangın
Tuzla'da tersanede yangın