5 çocuğu elektrik çarpmıştı: Belediye delil olan oyun aletlerini alıp götürdü!

Dün İstanbul Bağcılar'da Plevne Çocuk Parkı'nda, Nevin Mehmet Bilginer İlkokulu'nda okuyan 5 öğrenci, okuldan çıktıktan sonra parkta oynamaya başladı. Jeton ile çalışan oyuncak motosikletlere binen 5 çocuk, elektrik akımına kapıldı. Çocukların sağlık durumlarının ağır olmadığı, ilk müdahalenin ardından 5 çocuğun tedbir amacıyla farklı hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Bağcılar'da 5 çocuk parkta elektrik akımına kapıldı

BELEDİYE PARKI KAPATTI

Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Bağcılar Belediyesi ekipleri parkı kapattı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

DELİL OLAN OYUN ALETLERİ TAŞINDI!

Parkta oyun oynayan çocuklara elektrik çarpmasına tepkiler sürmeye devam ederken dün skandal bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. AKP'li belediye ekipleri tarafından delil niteliğindeki oyun aletlerinin kamyona yüklenerek başka bir yere götürüldüğü öğrenildi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi Y.K. Başkanı Burak Daşdemir ve Y.K. Yazmanı Bülent Yılmaz'ın da yer aldığı heyet, bölgede yaptıkları incelemenin ardından açıklama yaptı.

Daşdemir, parktan görüntü alınmasına polis ekiplerinin izin vermediğini, delil niteliğindeki oyun aletlerinin de yerinden kıpırdatılmaması gerekirken belediye ekipleri tarafından götürüldüğünü açıkladı: