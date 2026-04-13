400 yaşlı ve engelli 17 gün sonra sokağa atılacak!

Ankara Valiliği tarafından “Kimsesizler Misafirhanesi” olarak tahsis edilen otelin sözleşmesinin 1 Mayıs günü bitmesi nedeniyle 400 yaşlı ve engelli vatandaş sokağa dönecek. Otel, sadece kış aylarında kapılarını kimsesizlere açarken otelden çıkarılacak engeli bir vatandaş, “Yaz geldiğinde sokak köpeği gibi dışarı atılıyoruz. Ben bir köpeğin kulübesine özeniyorum” ifadelerini kullandı.

Her geçen gün daha da ağırlaşan ekonomik kriz, vatandaşların omuzlarına ağır bir geçim yükünü koyarken barınma krizi de gün geçtikçe derinleşiyor. Başkent Ankara’da, Valilik tarafından “Kimsesizler Misafirhanesi” olarak tahsis edilen ve yaşlı ve engelli vatandaşlara sadece kış aylarında kapılarını açan Kral Paris Otel’de konaklayanlar, baharın gelişiyle birlikte sokağa dönecek.

Ankara’da bu amaçla yılın altı ayı için tutulan Derya ve Bahar isimli iki otel daha bulunurken söz konusu üç otelde yaklaşık 400 kimsesiz erkeğin barındığı bildirildi.

BAHARIN GELİŞİYLE SOKAĞA DÖNECEKLER!

Nefes’ten İlke Çıtır’ın haberine göre, söz konusu otellerde “yaşlı ve geçimsiz” erkekler tek kişilik odalarda, kalanlar ise iki-üç kişilik odalarda konaklarken günde 3 öğün yemek çıkıyor.

Otellerde, akşam 20.00’de Valilik görevlileri tarafından sayım yapıldığı iletilirken sayım saatinde otelde olmayan kişilerin uyarı aldığı ve 3 uyarı alan kişilerin otelden çıkarıldığı bildirildi.

Yaklaşık 400 erkeğe barınak olan bu otellerde kalanların çoğunun 60 yaş üzeri ve engelli olduğu aktarılırken sadece kış aylarında kimsesizlere açık tutulan otellerde, 17 gün sonra sözleşme sona erecek ve 400 kimsesiz sokağa dönecek.

Söz konusu otellerde konaklayan kişilerin çoğunun 60 yaş üzeri ve engelli olduğu bildirilirken çoğunun hiçbir gelir kaynağının olmadığı, engellilerin ise ayda 5 bin ile 7 bin arası aylık aldığı aktarıldı. Geri kalan kişilere ise, Valilik tarafından iki ayda bir 750 lira verildiği iletildi.

“BİR KÖPEĞİN KULÜBESİNE ÖZENİYORUM”

Yüzde 46 engelli, 57 yaşındaki Yusuf Atakan, beş yıldır kış aylarında bu otellerde konakladığını ifade ederek “5 bin 103 lira engelli aylığı alıyorum. Misafirhane kapanınca günlüğü 200 lira olan Ulus’taki otelde konaklayacağım. Param olmadığı için ancak iki ay kalabileceğim. Otelin hali beter, banyo dahi yok. Kalan dört ay sokakta, parkta yaşayacağım. Karnımı aşevlerinde doyuracağım” ifadelerine yer verdi.

“Bir umut TOKİ’nin engelli kontenjanından ev çekilişine katılmıştım ama bana çıkmadı. Devlet kışın ölmeyelim diye bize otel tahsis ediyor” diyen Atakan, “Yaz geldiğinde sokak köpeği gibi dışarı atılıyoruz. Ben bir köpeğin kulübesine özeniyorum” sözlerini sarf etti.

İfadelerinin devamında ‘Kimsesizler Misafirhaneleri’nin yıl boyunca devam etmesi gerektiğini söyleyen Atakan, “Yetkiliye gidip ‘Yazın bizi sokağa atmayın, biz çaresiz insanlarız’ dedim. Bana ‘devletin gücü buna yetiyor’ oldu. Bizi görmüyorlar” dedi.

“SOKAKTA BİR BAŞIMA NE YAPARIM BEN?”

Yüzde 86 engelli, 66 yaşındaki Mirze Mehmet Uçar ise, ayda aldığı 7 bin 655 lira engelli aylığıyla yaşamaya çalıştığını ifade ederek “Otelde konakladığım altı ayda 40 bin lira para biriktirdim. Hayalim bir gecekondu kiralamak. Engelli olduğum için ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Ailem bana sahip çıkmıyor. 17 gün sonra bu otelden çıkınca ne yaparım ben? Bir eve yerleşsem de bana bakacak birine ihtiyacım var ama bakıcı tutacak param yok. Tek gelirim engelli aylığım. Ben ne yiyip, içeceğim? Misafirhanede kaldığım altı aya şükrediyorum ama bundan sonrası peki? Sokakta bir başıma ne yaparım ben?” ifadelerini kullandı.

“YAŞIM 60 KİMSE BANA NE İŞ NE DE EV VERİYOR”

60 yaşındaki Ali Şener ise, 12 senedir Kimsesizler Misafirhanesi’nde kaldığını bildirerek “Ailem olmadı, evlatlık olarak yetiştim. Hiçbir gelirim yok. Yaşım 60 kimse bana ne iş ne de ev veriyor. Valiliğin iki ayda bir verdiği 750 lirayla yaşamaya çalışıyorum. Bu parayla çay bile içemiyorum. Boya sandığım aldım, iki hafta oldu çay parası bile kazanamadım. Misafirhane kapanınca Polatlı’ya çobanlık yapmaya gideceğim. Orada konteynerde kalacağım” dedi.