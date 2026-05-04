BUSKİ duyurdu: Mustafakemalpaşa'da yer yer kesintiler devam ediyor
4 MAYIS 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ
4 Mayıs 2026 Pazartesi günü Bursa’nın 2 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…
4 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi - 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat (zaman zaman)
- Konum: Cumhuriyet │ Selimiye │ Şeyhmüftü │ Vıraca │ Atatürk │ Çırpan │ Hamidiye, muhtelif cadde ve sokaklar
- Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 28 Nisan 2026 Salı - 3 Mayıs 2026 Pazar
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat (zaman zaman)
- Konum: Cumhuriyet │ Selimiye │ Şeyhmüftü │ Vıraca │ Atatürk │ Çırpan │ Hamidiye, muhtelif cadde ve sokaklar
- Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar
4 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:30 - 11:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Demirtaşpaşa, Abdal Cad. ve civarı
- Sebep: Arıza çalışması
4 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 BURSA İZNİK SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 BURSA KELES SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 BURSA KESTEL SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Nilüfer ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
4 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Yıldırım ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.